Адвокат Шепелева: Моему подзащитному предлагали оговорить людей Тимошенко, «Самопомощи» и «Укропа»

Александр Шепелев — бывший народный депутат Верховной Рады . Родился в Донецке . Начал свою политическую карьеру в середине нулевых как депутат Блока Юлии Тимошенко, в 2011 перешел во фракцию «Партии регионов». В 2013 году попадает в международный розыск (его обвиняют в расхищении государственных средств в особо крупных размерах). В 2014 году бежал из тюремной больницы скорой помощи в Россию

Вновь арестован украинскими правоохранителями в 2017 году. Перед арестом был похищен неизвестными и сильно избит. Шепелев является ключевой фигурой большого расследования под названием «Родословная украинской коррупции», проведенного изданием Ukraina.ru -В каком состоянии находится сейчас Александр Шепелев?

— Состояние его здоровья очень плохое. У него набор диагнозов: рассеянный склероз, гипертония (верхнее давление скачет от 160 до 230). Все время болит голова. Медицинское лечение вообще не оказывается. Врачей к нему не пускают. К нему приходят фельдшеры. Дают таблетки, делают уколы, которые на некоторое время опускают давление, а потом оно снова возвращается к прежним высоким цифрам. Первопричину не лечат, а она, возможно, связана с тем, что его били по голове и по туловищу во время похищения. У него после этого была травма челюсти и перелом носа. Когда случились переломы, ему поставили шины. После их сняли.

Согласно его диагнозу он должен находиться на стационарном лечении. Давление за 200, вам это скажет любой врач, это предынсультное, предынфарктное состояние. Инсульт или инфаркт может произойти в любой момент. Высокое давление у него держится с 8 февраля. Скоро будет два месяца.

Те врачи, которые там находятся, делают все возможное, но у них там нет ни медицинского оборудования, ни медикаментов. Они неофициально просят, чтобы семья покупала таблетки и приносила ему. В то же время СБУ выписывает ему на каждое судебное заседание справки, что он жив-здоров, а неофициально просят семью покупать медикаменты каждую неделю на тысячи гривен.

— Где он содержится?

— Место, в котором его содержат, это незаконная тюрьма. Я ее называю «украинское Гуантанамо». Это называется «Отдел обеспечения досудебного следствия СБУ». Данное учреждение не входит в пенитенциарную систему Украины . Оно вне закона.

-Где оно физически находится?

— В Киеве, около станции метро «Арсенальная».

-Это же СБУ во дворе дома по улице Ивана Мазепы, 3?

— Да. Аскольдов переулок, 3а.

-Какие обвинения выдвигает против Шепелева следствие? Какие доказательства приводят в подтверждение его вины?

— Следствие ведет, не понятно почему, главная военная прокуратура. А согласно нашему уголовно-процессуальному законодательству часть производства должно вести НАБУ, потому что Шепелеву вменяют тот период, когда он был народным депутатом Украины и якобы причинил убытки государственному банку. В этом случае тут полная подследственность НАБУ.

Следствие нарушает договоренность с Венгрией , которая выдавала Украине семью Шепелевых. У них было условие: Украина должна обеспечить Шепелевым право на защиту, доступ адвокатов, медицинское обследование, содержание в условиях пенитенциарной системы и никаких политических преследований. Ничего из этого выполнено не было. Их нарушает Главная военная прокуратура. На основании этого будущие приговоры могут быть отменены в Европейском суде по правам человека . На нашей стороне будет выступать и Венгрия.

Уголовных производств очень-очень много, начиная с обвинения в заказе убийств банкиров в 2003 году… Хотя в 2012 году украинским судом уже осужден заказчик и организатор этого убийства. Есть же приговор. Он осужден вместе с исполнителями и пособниками.

Однако действующей власти понадобился опять организатор и заказчик убийства в лице Александра Шепелева. Хотя тот приговор не отменен. Он действует. Совершенно бредовая ситуация.

Есть еще организация покушения еще на одного банкира-конвертатора Сергея Дядечко , бывший совладелец банка «Родовид», который они разворовали, потом этот банк национализировали при правительстве Тимошенко. И как раз Шепелев, будучи народным депутатом Украины и членом парламентского комитета по банкам и банковской деятельности, был в числе тех, кто выявил эти хищения. Это около 2 миллиардов долларов. Их вывели, банк рухнул, много вкладчиков пострадало.

Дядечко с тогдашней действующей властью — Януковичи, Захарченко и другие — начал мстить Александру путем фабрикации всех этих уголовных дел.

-Были ли с Шепелевым во время заключения неформальные разговоры, предлагали ли ему договориться? Если да, то взамен на что?

— Неформальные встречи с непонятными людьми у него в камере «отдела обеспечения досудебного следствия СБУ» были. Интересно, что доступ мне к нему закрыт. Мне надо, чтобы прийти к нему, брать какие-то специальные разрешения у Главной военной прокуратуры. Он мне об этом говорит с опаской — переживает за свои жизнь и здоровье, а также за семью.

А вот эти непонятные люди проникали к нему без всяких разрешений. Они не представлялись. Требовали дать показания, просто оговорить людей из числа оппозиционеров — из блока Тимошенко, из «Самопомощи», из «Укропа». Сказать, что те совершили какие-то преступления. Это необходимо им, чтобы получить основания для привлечения тех к ответственности.

Взамен же предлагали «решить все твои проблемы». Но Шепелев делать этого не хочет. Он и тогда, когда сидел при Януковиче, отказывался, когда ему предлагали Пшонка и Захарченко оговорить Тимошенко, и сейчас не хочет никого оговаривать.

-Есть ли реальная угроза его жизни?

— Мы считаем, что да. И не только ему. И его семья находится в опасности. Имущество семьи, хоть и находится под арестом (в том числе элитный дом в Рыльском переулке — ред.), но переписывается на какие-то офшорные компании. Сын Александра Шепелева — Михаил — находится в Канаде . Отец жены Галины находится там же. Их имущество тоже под арестом.

И насколько мне известно, уже на протяжении двух-трех лет периодически, каким-то чудом снимается арест с определенных объектов недвижимости, довольно-таки дорогостоящих, и переписывается на какие-то офшорные компании.

-А кто переписывает?

— Преступники. Они это делают с помощью нотариусов и госрегистраторов, с помощью подделки документов. По данным фактам той же самой военной прокуратурой возбуждаются уголовные дела, но не расследуются. Хотя известны все нотариусы и госрегистраторы. Прокуратура не действует и не пытается вернуть эти объекты в собственность Шепелевых.