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В Новогирееве расскажут об истории России
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В Новогирееве расскажут об истории России 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Библиотека № 96 приглашает любителей истории на встречи в историческом клубе-лектории.
— Ведущий лектория Роман Осин расскажетвсё о Великой Октябрьской социалистической революции. Эта лекция станет заключительной в первом цикле исторических бесед. Она будет проведена в формате философского семинара, — рассказали в библиотеке.
Встречи проводятся во второй четверг каждого месяца. Ближайшая намечена на 5 апреля. Участие в работе клуба свободное. Начало в 19.00.
С 26 апреля ведущий клуба начнёт новый цикл исторических бесед, которые будут посвящены Гражданской войне в России.
Узнать подробности о работе клуба можно у сотрудников библиотеки по телефону:8 (495) 302‑22-22.
Адрес библиотеки № 96: Свободный проспект, дом 24 (в шаговой доступности от станции метро «Новогиреево»).
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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