В Сиднее нашли «спрятавшуюся» древнеегипетскую мумию

Сотрудники австралийского Университета Сиднея обнаружили мумию в древнеегипетском саркофаге, который считался пустым, сообщает ABC News Australia.

Саркофаг, возраст которого оценивается в 2500 лет, привезли в Австралию еще в позапрошлом веке. Исследователи сочли его пустым и ни разу не открывали.

Лишь сейчас ученые решили снять крышку и столкнулись с неожиданностью — внутри лежали человеческие останки.

Мумия сохранилась очень плохо — уцелело лишь 10% тела. Тем не менее, специалисты смогли провести анализ и определили, что останки принадлежат человеку в возрасте около 30 лет.

Личность покойного установить не удалось. Надписи на саркофаге гласят, что его изготовили для жрицы по имени Мер-Нейт-ит-эс. Но нет никаких гарантий, что захоронили именно эту женщину.

Ранее сообщалось, что ученым удалось раскрыть тайну мумии «карлика-гуманоида», обнаруженной в чилийской пустыне Атакама. Ее череп был сильно вытянут, а в груди насчитывалось 10 (вместо положенных 12) пар ребер. Многие считали, что имеют дело с существом внеземного происхождения. Однако анализ ДНК показал, что мумия — труп ребенка с множественными пороками развития.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM