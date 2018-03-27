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«То, что случилось, — вина ужасной системы»: в Архангельске почтили память погибших в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«То, что случилось, — вина ужасной системы»: в Архангельске почтили память погибших в «Зимней вишне» 

29.ru 3 часа назад
Фото: 29.ru
Жители Архангельска выражают свое соболезнование родным погибших в страшной кемеровской трагедии и вспоминают тех, кто не смог выйти из злополучной «Зимней вишни». В 17:00 у стелы «Архангельск — город воинской славы» стартовал митинг, на котором выступили представители Русской православной церкви и официальные лица. После недолгих речей участники мероприятия возложили цветы.
Несколько десятков человек пришли к стеле, чтобы почтить память погибших в пожаре, многие — с детьми. Люди говорили о том, что произошедшее не укладывается в голове. И подавленно признавали: «Никто не застрахован от такого».
— Я сама мать, у меня двое детей. Не могу даже передать, что я чувствую, когда читаю все эти новости. Как руководство ТЦ, надзорные органы, власти могли допустить такое? А можем ли мы, архангелогородцы, думать, что находимся в безопасности? У нас же в городе есть такие же торговые центры с такими же игровыми площадками и кинотеатрами, — рассказала одна из участниц митинга Елена.
Подробнее о том, как все было, вы можете найти в нашей группе «Вконтакте». Корреспонденты 29.ru вели прямую трансляцию с митинга.
Чуть позже, около 19:00, люди стали собираться на проспекте Чумбарова-Лучинского у памятника «Русским жёнам — берегиням семейного очага». Цветы и игрушки несут сюда с самого утра, к вечеру появились свечи.
— Я пошла, потому что просто не могла не пойти. Как сказал папа маленькому мальчику у памятника: «Сегодня у нас большое горе». Именно у нас. Там, в Кемерово, мои дети и мои взрослые. То, что случилось, — вина ужасной системы, и мы все так или иначе ее жертвы. Мы не должны ей этого прощать, не должны мириться, не должны отворачиваться от этих несчастных людей. Поэтому сегодня все мы здесь, — поделилась мыслями с 29.ru одна из тех, кто пришел сегодня на Чумбаровку.
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