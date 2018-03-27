«То, что случилось, — вина ужасной системы»: в Архангельске почтили память погибших в «Зимней вишне»

Жители Архангельска выражают свое соболезнование родным погибших в страшной кемеровской трагедии и вспоминают тех, кто не смог выйти из злополучной «Зимней вишни». В 17:00 у стелы «Архангельск — город воинской славы» стартовал митинг, на котором выступили представители Русской православной церкви и официальные лица. После недолгих речей участники мероприятия возложили цветы.

Несколько десятков человек пришли к стеле, чтобы почтить память погибших в пожаре, многие — с детьми. Люди говорили о том, что произошедшее не укладывается в голове. И подавленно признавали: «Никто не застрахован от такого».

— Я сама мать, у меня двое детей. Не могу даже передать, что я чувствую, когда читаю все эти новости. Как руководство ТЦ, надзорные органы, власти могли допустить такое? А можем ли мы, архангелогородцы, думать, что находимся в безопасности? У нас же в городе есть такие же торговые центры с такими же игровыми площадками и кинотеатрами, — рассказала одна из участниц митинга Елена.

Подробнее о том, как все было, вы можете найти в нашей группе «Вконтакте». Корреспонденты 29.ru вели прямую трансляцию с митинга.

Чуть позже, около 19:00, люди стали собираться на проспекте Чумбарова-Лучинского у памятника «Русским жёнам — берегиням семейного очага». Цветы и игрушки несут сюда с самого утра, к вечеру появились свечи.