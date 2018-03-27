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Силовики займутся регби
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Силовики займутся регби 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Диковинный для нашей страны вид спорта может стать популярней благодаря внедрению в программу подготовки солдатов и других силовиков. Отмечается, что еще в декабре прошлого года глава Федерации регби России (ФРР) обратился с соответствующей просьбой к Владимиру Путину.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент России при этом поручил проработать предложения Федерации регби секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву. Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардия поддержали идею. До 31 декабря 2018 года силовые структуры вместе с Федерацией регби должны разработать и апробировать учебные программы.
В десятках регионах уже проведены учебные занятия. Директор департамента развития регби в регионах ФРР Сергей Молчанов заявил, что руководители учреждений и сами курсанты выразили заинтересованность в такой практике. Во многих учебных заведениях уже организованы регулярные секции по регби. Предполагается проведение ряда турниров. Выбор военных ВУЗов, по мнению представителей Федерации регби, неслучаен. Курсантов проще встроить в систему студенческих турниров. Руководители ФРР не скрывают, что хотели бы видеть в регбийной премьер-лиге клубы, которые исторически принадлежат к силовому блоку: ЦСКА, Динамо, СКА.
«У нас есть многолетний поэтапный план перехода клуба на профессиональную основу. И создание ДЮСШ на более 1000 юных регбистов. Но, конечно, возрастающая поддержка со стороны государства, ФРР и Минобороны России, в частности, может значительно ускорить этот процесс», — отмечает председатель попечительского совета РК ЦСКА Алексей Митрюшин.
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