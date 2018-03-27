Южноуральским аграриям дадут субсидии на покупку элитных семян

В этом году за счёт средств федерального и областного бюджетов значительно вырастет объём субсидий, направляемых на компенсацию части затрат на приобретение элитных семян, сообщили на совещании в минсельхозе Челябинской области

Сумма вырастет в два с половиной раза, с 38 миллионов в 2017 году до 101 миллиона рублей в 2018 году.

«Основные объемы господдержки будут перечислены аграриям еще до начала посевной кампании. Они уже получают первый транш несвязанной поддержки, а в мае будет перечислен второй. В ближайшее время начнется прием документов для получения несвязанной поддержки на выращивание масличных культур и продовольственного картофеля, в июне — на развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, — сообщил начальник управления по развитию растениеводства регионального минсельхоза Юрий Засыпкин. Напомним, в 15 хозяйств в области имеют статус семеноводческих. 2017 году на Южном Урале заработал комплексный селекционно-семеноводческий центр (мощность — 15 тысяч тонн семян зерновых культур высоких репродукций). Семена импортной селекции сегодня закупаются в основном для производства овощей открытого и закрытого грунта.