Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие»

На днях во дворце игровых видов спорта «Содружество» завершилось окружное первенство по шахматам в рамках Московской спартакиады «Спартакиада пенсионеров России».

Каждый из двенадцати районов ЮЗАО выставил свою команду. После окончания турнира участники обсудили реализацию в округе городской программы «Активное долголетие». Мнения были разные, в том числе — и критика, но в целом горожане старшего возраста всячески приветствуют проект, и каждому из участников импровизированной дискуссии хотелось не только поделиться впечатлениями, но предложить свои идеи.