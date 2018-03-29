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Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие»
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Жители ЮЗАО высказались в поддержку проекта «Активное долголетие» 

Твоя Газета 41 минуту назад
Фото: Твоя Газета
На днях во дворце игровых видов спорта «Содружество» завершилось окружное первенство по шахматам в рамках Московской спартакиады «Спартакиада пенсионеров России».
Каждый из двенадцати районов ЮЗАО выставил свою команду. После окончания турнира участники обсудили реализацию в округе городской программы «Активное долголетие». Мнения были разные, в том числе — и критика, но в целом горожане старшего возраста всячески приветствуют проект, и каждому из участников импровизированной дискуссии хотелось не только поделиться впечатлениями, но предложить свои идеи.
Житель района Черемушки Борис Красавин, к примеру, считает, что «Активное долголетие» — это грандиозный и интересный проект. И что особенно важно — он разнонаправленный, охватывает разные сферы интересов. Такого же мнения придерживается и жительница Ясенева Тамара Кузьменко — по ее словам, программа активного долголетия, прежде всего, задумана для того, чтобы москвичи вели активный образ жизни. А Станислав Антоненко из Северного Бутова считает, что организаторам программы стоит больше прислушиваться к пожеланиям пожилых москвичей. «У нас в Северном Бутове много поклонников городошного спорта, настольного тенниса, но еще больше — любителей бильярда. И мне, и моим соратникам очень хотелось бы, чтобы в центре „Спорт–Бутово“ появился большой двенадцатифутовый бильярдный стол», — уточнил он. А Надежда Брусник из Теплого Стана пригласила пенсионеров заглянуть в свои территориальные центры социального обслуживания. «Приходите в свой ЦСО — откроете для себя много интересного», — сказала женщина.
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