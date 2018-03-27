Как выжить без соцсетей

Причин для удаления Facebook-страницы в этом году стало так много, что теперь трудно найти доводы оставить все как есть. После ситуации с Cambridge Analytica, в котором выяснилось, что 50 миллионов частных данных были слиты рекламодателям, люди выступили против платформы. Пострадавшие имеют реальные опасения в отношении того, что их переписками можно манипулировать, и использовать личную информацию против них самих.

Скандал не утихает уже две недели. Люди обнаружили, что их данные использовались в предвыборной гонке в США , и сейчас капитализация компании стремительно падает вниз. Даже Илон Маск на этой неделе удалил свою личную страницу и страницы Tesla и SpaceX . В России тоже неспокойно: хоть пока и нет заявлений об откровенной манипуляции и шантажах в Facebook, наших депутатов беспокоит Telegram. 20 марта ФСБ поставил ультиматум: если в течении 15 дней компания не предоставит ключи шифрования, то мессенджер будет заблокирован на территории страны. Осуществить это компания не может, у них просто не существует такого «золотого ключика», который бы мог открыть любой секретный чат. Но вполне вероятна ситуация, что через несколько месяцев появится новый закон, по которому пользоваться этим приложением будет запрещено. Покинуть любимую соцсеть сложно — в конце концов, ты уже не помнишь дни рождения своих друзей! Но все же есть несколько способов для защиты себя и своих близких.

Все по этапам

Если тебе все же сложно взять и удалить профиль, почему бы для начала просто не избавиться от зависимости к приложению? Удали приложение со своего телефона, сообщи на странице, чтобы друзья писали тебе в другие мессенджеры. Признайся, твоя лента не всегда бывает настолько интересной, чтобы ее было жаль терять. Согласно Statisa, в 2017 году 95% пользователей листали FB со своего смартфона. Бесконечный свайп вызывает привыкание. Кроме того, это скучно, бесполезно, а теперь еще и опасно. Сохрани другие контакты своих друзей, если вдруг боишься потерять с ними связь. Обменяйтесь номерами телефонов — звучит смешно, но лично я уже давно перестала сообщать новым знакомым телефон, надеясь на то, что дружбы в соцсети достаточно.

Сохрани важное

Одна из причин, по которой мне не хочется удалять страницу заключается в том, что в профиле у меня сохранены тысячи фотографий, записей и чатов. Некоторые из них так ценны, словно личный дневник в режиме реального времени для будущего. К счастью, есть возможности обойти и это. Экспортируй данные кнопкой «скачать копию ваших данных на Facebook», которая поможет сохранить буквально все: чаты, хронологию, статусы, фотографии и многое другое. Telegram не предоставляет возможности сохранить все чаты, и если ты стерла какую-то информацию — она исчезает навсегда. Все, что ты можешь сделать — выбрать в каждой переписке важные для себя медиафайлы и диалоги, и сохранить их вручную. А если беспокоишься о том, что Telegram может быть недоступен — воспользуйся их официальными настройками, позволяющими подключаться через зарубежный прокси-сервер.

Используй другие платформы

Одна из серьезных причин по которой далеко не все люди полюбили Facebook — неудобный и неинтуитивный интерфейс. Это еще один серьезный аргумент в пользу удаления страницы — пора искать новые площадки. Самой очевидной альтернативной является Twitter, и он точно понравится тем, кто любит идти в ногу с новостями. Можно вернуться к подростковым временам и завести новый блог в Tumblr — за годы площадка серьезно изменилась, теперь ты можешь настраивать действительно эстетически красивую ленту. Не лишним будет также подписаться на новостные издания и подкасты. В конце концов, именно Telegram сейчас предоставляет самую удобную площадку для авторских блогов — подписывайся на интересные каналы, и не будешь пропускать ничего важного.

Отвлекись на реальный мир Если ты привязана к соцсетям, компенсировать освободившееся время нужно немедленно, чтобы не впасть в новую зависимость. Можешь найти хобби, устроить необычный ужин для своих друзей или перестроить свой обычный день, чтобы успевать больше.

Если не можешь удалить

С другой стороны, удалиться из соцсетей не всем дается просто, если на этом завязана твоя работа. Несмотря на растущее давление, мы просто не можем протестовать против вещей, которые необходимы в нашей жизни. Не ругай себя за то, что не присоединяешься к протесту — твоя страница, увы, всего лишь капля в море. Однако помни, что твои личные данные могут быть скомпрометированы, а личные секс-фото стать достоянием общественности. Будь осторожна с тем, что выкладываешь в интернет и отправляешь собеседникам.