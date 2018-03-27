«Он бил маму и заставлял нас есть на полу»: 10-летняя дочь «экс-перчинки» Мел Би рассказала об ужасах жизни с отчимом

В прошлом году экс-участница поп-группы Spice Girls Мел Би ( Мелани Браун ) рассталась со Стивеном Белафонте после 10 лет брака. О том, что муж избивал Мел Би, было известно многим в шоу-бизнесе, да и простые фанаты замечали синяки, с которыми певица и актриса выходила в свет. Однако теперь о жизни с отчимом рассказала 10-летняя дочь Мел Би Энджел. Энджел — дочь Мелани от актера Эдди Мерфи , которую Белафонте воспитал как свою. Также у Мелани есть 19-летняя старшая дочь Финикс от брака с танцором Джимми Гулзаром и 6-летняя дочка Мэдисон, родившаяся уже от Белафонте.

Письмо маленькой Энджел опубликовала в Twitter ее бабушка по маме Андреа. На нескольких листках девочка от руки написала о вспышках гнева Белафонте, постоянных драках и издевательствах.

— пишет девочка, очевидно отвечая на одну из последних новостей от Белафонте: он решил добиваться в суде права видеть Энджел. Девочка также рассказала, как ей и сестрам приходилось соответствовать ожиданиям отца-тирана.

— спрашивает себя Энджел в письме. Она также отметила, что Стивен не разрешил ей завести собаку, а теперь у нее есть две собаки и козленок, а также она теперь чаще видит своего биологического отца — Эдди Мерфи.

Несмотря на сложные отношения с Белафонте, Мел Би как к своей относится к его дочери — 13-летней Жизель. Недавно с тремя своими наследницами и Жизель она с удовольствием позировала на церемонии вручения наград Kids' Choice Awards 2018. «Мои четверо девчонок — это мое все. Мать-одиночка, работаю не покладая рук», — подписала совместное фото в Instagram певица после церемонии.

Пока никаких комментариев по поводу письма ни от Мел Би, ни от самого Стивена Белафонте не поступало.

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Фото:Instagram