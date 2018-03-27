«Нижегородской области удалось выйти из кризисной зоны по зарплатным долгам»

«Благодаря четкой и слаженной работе правоохранительных органов прокуратуры региону удалось выйти из кризисной зоны состояния задолженности по заработной плате. В настоящее время, согласно сведениям статистического наблюдения, задолженность по зарплате составляет порядка 12 млн рублей. Напомню, что два года назад эта цифра приближалась к 100 миллионам. Результат достаточно значительный. Всего за 2017 год по результатам принятия мер прокурорского реагирования гражданам была выплачена задолженность по заработной плате на сумму свыше 400 млн рублей.

12 млн рублей — задолженность предприятий, находящихся в области. У нас есть предприятия-должники, которые периодически попадают в наше поле зрения, и они не обязаны отчитываться в органы статистики. К числу данных предприятий мы относим на данный момент многострадальный „Румо“. На „Румо“ задолженность резко снизилась. На данный момент у них задолженность порядка 20 миллионов. При этом обращаю ваше внимание, что на начало года она была 75 (млн рублей — прим. ред.). То есть ситуация на предприятии „Румо“ вошла в положительную динамику.

Я не хочу отдавать приоритеты кому-либо. Погашение задолженности по заработной плате — это результат комплексной работы правоохранительных органов и улучшение уровня ответственности со стороны руководства предприятий».