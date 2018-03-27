Откуда берется главное сокровище океана и кто живет дольше века

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— Правда ли, что на нашей планете есть целые племена долгожителей?

Степан Журавлев, студент

Максим Кряжин, культуролог:

— О племени хунза, проживающем в горной долине на севере пакистанского Кашмира, ходит множество слухов. Из-за сильной изолированности региона о племени мало что известно. Но там действительно средняя продолжительность жизни доходит до 120 лет, а члены племени практически не болеют ни в каком возрасте. «Виной» всему преимущественно растительная пища вкупе со специфическим, аскетичным образом жизни горцев. Летом они питаются сырыми фруктами, на зиму сушат их на солнце, а весной еды вообще практически нет — не выросла еще. К тому же они практически не едят ни соль, ни сахар.

— Можно ли купить настоящий дикий жемчуг? Сколько он стоит? И как отличить такой от подделки?

— Добычи жемчуга, по крайней мере в России , официально нет. Да и вообще в мире мало где сохранился этот промысел — слишком невыгодно. Хотя в Японии еще есть так называемые ныряльщицы Ама — они по старинке ныряют к морскому дну и вылавливают раковины. Этой профессии больше трех тысяч лет, и, как правило, это именно женщины — японцы считали, что они могут дольше задерживать дыхание под водой. Но так как сегодня большая часть жемчуга в мире добывается искусственно, эта профессия не особенно популярна, а сегодняшние ныряльщицы, как правило, уже пожилые. А что до цены… можно сказать, что «выловленная» жемчужина будет стоить раз в десять дороже искусственно выращенной.

— Слышала, что проклятия тамплиеров сбываются до сих пор. Нам ничего не грозит?

— С орденом тамплиеров связано много легенд и мистических историй. Эта религиозная и одновременно военная организация, подчинявшаяся Папе Римскому. Со временем их стали обвинять в ереси и даже в поклонении дьяволу, из-за чего католичество и французский король и ополчились на орден. По одной из версий, в свое время тамплиеры обрели некие тайные знания, которые и помогли им стать настолько могущественной организаций. А что до проклятий, то самое известное из них изрек перед казнью на костре последний магистр тамплиеров, Жак де Моле: его жертвой стали папа Римский, французский король и его потомки. Говорят, что всех тамплиеров перебить не удалось — и орден продолжил существовать втайне. И якобы его последователи и строят козни человечеству до сих пор. А еще их часто связывают с другой, не менее таинственной организацией — масонами. Но прямых свидетельств этому нет.