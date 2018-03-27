Ещё
Занятие по фитнесу прошло в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятие по фитнесу прошло в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Участники пилотного проекта по активному долголетию филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» посетили занятие по фитнесу «Zumba Gold», которое прошло в Доме культуры «Заречье».
— Со стороны было сложно сказать, что все женщины действительно пенсионерки: с такой легкостью и четкостью они выполняли все движения вместе с тренером, а заводная латиноамериканская музыка только добавляла энергии нашим фитнес-леди, — уточнил представитель ДК.
Напомним, что Дом культуры «Заречье» находится на 1-й Вольской улице, дом 11. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Козырек подъезда отремонтировали в одном из домов на 1-й Вольской улице В храме на Люберецких полях прошел творческий мастер-класс Стань Первым в Первом ПРОДОЛЖЕНИЕ!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге208
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным81
НАТО приняло меры против российских дипломатов191
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово78
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово164
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение