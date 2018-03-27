Занятие по фитнесу прошло в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка

Участники пилотного проекта по активному долголетию филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» посетили занятие по фитнесу «Zumba Gold», которое прошло в Доме культуры «Заречье».

— Со стороны было сложно сказать, что все женщины действительно пенсионерки: с такой легкостью и четкостью они выполняли все движения вместе с тренером, а заводная латиноамериканская музыка только добавляла энергии нашим фитнес-леди, — уточнил представитель ДК.

Напомним, что Дом культуры «Заречье» находится на 1-й Вольской улице, дом 11. (вт)