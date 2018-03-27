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Лучшие рекламодатели получат отраслевую награду
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Лучшие рекламодатели получат отраслевую награду 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Премию в области медиарекламы Gold Print Awards поддержали общественные организации Национальная Ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК) и Союз издателей «ГИПП».
Премия является уникальной наградой в области медиарекламы, которая призвана поощрить проекты и инициативы рекламодателей, использующих печатные медиа как основную площадку размещения.
Президент Национальной Ассоциации визуальных коммуникаций Елена Михайлова: «Члены Национальной ассоциации визуальных коммуникаций активно поддержали сотрудничество с крупнейшим издательскими домами и в рамках партнерства учредили специальный приз за лучшую микс-кампанию в наружной рекламе и печатных СМИ. Победитель будет определён компетентным жюри конкурса. Члены Ассоциации придают большое значение совместной работе с крупнейшими издательскими домами. Планируется, что сотрудничество с организаторами Премии станет ежегодным»
Союз издателей «ГИПП» второй год подряд выступает как общественная организация, поддерживающая премию. Елена Шитикова, исполнительный директор ГИПП, высказала свое мнение относительно Премии: «Gold Print Awards — проект для России уникальный, и его появление вполне закономерно. Любые взаимоотношения должны развиваться, и в этом плане союз прессы с рекламодателем — не исключение. Премия призвана укрепить этот союз, продемонстрировать достижения, намерения, возможности обеих сторон».
Церемония вручения II Национальной Премии в области медиарекламы за проекты и достижения рекламодателей в печатных медиа — Gold Print Awards — 2018 состоится 5 апреля в отеле «Метрополь».
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