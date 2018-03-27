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Минфин не поддержал идею страховать ответственность владельцев мест массового скопления людей
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Минфин не поддержал идею страховать ответственность владельцев мест массового скопления людей 

Rambler News Service 2 часа назад
Министерство финансов не поддерживает идею страхования ответственности владельцев мест массового скопления людей, сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
«Не очень понятно, что такое место массового скопления людей. Бульвар или сквер какой-нибудь — это массовое скопление людей или нет? Я бы лучше пересмотрел подходы к формированию перечня объектов для ответственности владельцев опасных хозяйственных объектов. То есть посмотреть на те вещи, которые имеют отношение не только к возможным производственным катастрофам, но и техногенным катастрофам другого порядка, таким, как в Кемерове», — сказал он.
По словам Моисеева, данная инициатива не предусматривает правок в закон.
«Просто Ростехнадзор должен рассмотреть возможность включения такого рода вещей. Мы здесь готовы поддержать», — подвёл итог Моисеев
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