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Выбран лучший сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних московского гарнизона полиции
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Выбран лучший сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних московского гарнизона полиции 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В Тройку призеров вошли представительницы УВД по ЗАО: майор полиции Елена Ивлева (инспектор ПДН ОМВД России по Можайскому району г. Москвы) и старший лейтенант полиции Елена Колокольцева (инспектор ПДН ОМВД России по району Крылатское г. Москвы)
В рамках регионального этапа в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», приуроченного к празднованию 300-летия российской полиции, приняли участие 22 представителя подразделений по делам несовершеннолетних столичного гарнизона полиции.
Конкурсанты продемонстрировали не только высокий уровень теоретических знаний в области законодательства, но и практических навыков в медицинской, криминалистической, физической и огневой подготовке.
По результатам участия в конкурсных испытаниях 1-е место заняла старший лейтенант полиции Елена Зайцева (инспектор УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве), 2-е и 3-е места разделили представительницы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Елена Ивлева (инспектор ПДН ОМВД России по Можайскому району г. Москвы) и старший лейтенант полиции Елена Колокольцева (инспектор ПДН ОМВД России по району Крылатское г. Москвы).
В мае текущего года сотрудники московской полиции примут участие во Всероссийском этапе конкурса на базе ФГКОУ ВО «Воронежский институт МВД России» на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
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