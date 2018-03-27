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Пользу внедрения электронных ПТС выразили в деревьях
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Пользу внедрения электронных ПТС выразили в деревьях 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Компания «Электронный паспорт», которая реализует внедрение электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), оценила эффект от новшества в сохранении от вырубки более 5000 деревьев. Об этом пишет RNS.
В среднем в России за год ставятся на учет около полутора миллионов новых автомобилей. На каждый автомобиль требуется не только печать ПТС, но и изготовление минимум четырех копий: для дилера, ГИБДД, страховой компании и банка. Отказ от бумажных ПТС при первичной регистрации транспортных средств позволит сократить расход бумаги на 7,5 миллиона листов ежегодно, что соответствует 125 тоннам древесины.
Кроме того, ежегодно в ГИБДД производится около шести миллионов действий с ранее зарегистрированными автомобилями, включая действия по выдаче дубликатов взамен утраченных или пришедших в негодность ПТС. Каждая операция требует или выдачи нового бумажного ПТС, или внесения в него изменений, а также изготовления не менее одной копии. За год это позволит отказаться от использования еще около 200 тонн древесины.
«С учетом постепенного перехода около 54 миллионов транспортных средств с бумажных на электронные ПТС, потенциальная экономия древесины составит еще тысячу тонн ежегодно. В целом переход на ЭПТС снизит объем требуемого древесного сырья на 1325 тонн, что эквивалентно вырубке более 5000 деревьев», — говорится в сообщении.
Переход на электронный вид главного документа на транспортное средство в России и других странах ЕАЭС начнется с 1 июля текущего года. Бумажные бланки больше выдаваться не будут, однако ранее выданные документы останутся действительными до того момента, пока в них не закончится место, или пока владелец сам не захочет поменять их на электронные.
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