«Управляшки» превратятся в обслуживающие организации»

— Третье чтение нового законопроекта, которого многие ждали давно, прошло так же гладко и быстро как предыдущее второе или же на последней стадии возникли какие-то сложности и возражения?

После его одобрения пошла реальная работа. В конце прошлого года мы прошли первое чтение закона, но даже после этого были попытки вставить «палки в колеса». Неожиданно, уже после первого чтения, всплыло отрицательное заключение на законпроект и ситуацию был вынужден в ручном режиме разрешать профильный вице-премьер Дмитрий Козак . После этого, слава богу, никаких ЧП уже не случалось.

— Дмитрий Александровия, как повлияет новый закон на дальнейшую работу управляющих компаний?

— Закон реально нужный, исправляющий «родовые травмы» Жилищного кодекса. До его принятия абсолютно все управляющие компании в стране были убыточными. Из-за неплательщиков, а также сверхнормативного потребления. Отсюда и такое качество работы УК, жалобами на которое завалены абсолютно все инстанции. Ситуацию надо менять, даже если приходится «резать по живому», как в случае с прямыми договорами. Вопрос в том, что это лишь первый шаг. Нужен большой комплекс мероприятий, чтобы поменять наше «дырявое» жилищное законодательство. И очень важно, чтобы на это хватило политической воли.

— Какое будущее, по-вашему, ждет управляющие компании и какие задачи сейчас ставятся перед ними в первую очередь?

— После принятия закона о прямых договорах «управляшки», как и было задумано, превратятся в сугубо обслуживающие организации. Вывоз мусора, мытье подъездов, текущие ремонты, содержание лифта и так далее. Это будет приносить им существенно меньше денег, чем те баснословные доходы, которые раньше удавалось получать манипулируя деньгами ресурсников, а то и элементарно воруя их. Соответственно, с рынка уйдут те, кто не заинтересован в каждодневной кропотливой работе. Ну и пусть уходят — скатертью дорога. Только, желательно, чтобы на дорожку еще и «посидели».

— Один из наших экспертов недавно привел пример с жителями Первоуральска , которые перешли на прямые договора с компанией «Энергосбыт». После они стали жаловаться на завышенные счета. Не получается ли так, что новый закон перекладывает финансовые проблемы на жильцов многоквартирных домов? Что вы скажете про слабые стороны закона?

— Самой слабой стороной является тема контроля за начислениями ресурсников. Не секрет, что ресурсоснабжающие организации порой имеют просто-таки неуемные аппетиты. Практика показывает, что ресурсники часто выставляли управляющим компаниям завышенные счета за потребление. Тут в дело вступают бухгалтеры, юристы и технические специалисты, идет сторнирование, в результате чего, как показывает практика, счета по согласованию сторон уменьшаются примерно на 20-30%.

В случае прямых расчетов заниматься сверками цифр и сторнированием смогут только дома, в которых есть активные и опытные советы домов. И, к сожалению, пока этот важнейший момент не учтен. В ответ мы слышим аргумент из серии «но и управляющие компании часто грешили завышенными счетами, так что просто надо закон соблюдать». Я только за, но надо смотреть реальную практику и ужесточать наказание для ресурсников за нарушения при начислениях.

— Какие еще изменения в законодательстве участникам рынка ЖКХ стоит ждать в ближайшее время? И чем они вызваны?

— В первом чтении был принят первый законопроект №332647-7, соавтором которого я являюсь. Он важен для дебюрократизации сферы ЖКХ и борьбы с нарушениями управляющих компаний. Среди соавторов закона — член Совета Федерации , бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий . Раньше субсидии на ЖКХ начислялись на основании данных управляющих компаний. Есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги — компенсация части расходов из бюджета приостанавливается. Но мало-ли какие долги может нарисовать управляющая компания?! Сколько случаев, когда появляются непонятно откуда взятые долги, начисленные якобы еще во времена царя Гороха.

Внеся изменения в ч.5 ст.159 и ч.3 ст. 160 Жилищного кодекса, мы убрали управляющую компанию из этого процесса. Теперь предоставление субсидий можно приостановить только в случае если задолженность за услуги ЖКХ официально подтверждена решением суда. При это информацию о задолженности органы власти запрашивают сами, а не заставляют людей бегать со справками. Бремя доказывания — не на гражданах, а на государстве! Очень хотелось бы, чтобы прецедент совместных межфракционных усилий, которые привели к положительным изменениям нашего глубоко «дырявого» жилищного законодательства, не был единичными случаем, а превратился в систему, но пока другие, более глобальные законопроекты, стопорятся лоббистами от ресурсников и управляющих компаний, засевшими, как в думе, так и в органах исполнительной власти.