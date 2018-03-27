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Горожане приносят свечи и цветы к стенду «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами»
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Горожане приносят свечи и цветы к стенду «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами» 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе рядовые горожане и представители власти 27 марта почтил память погибших при страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. Наш город, как и тысячи населенных пунктов по всей стране, присоединился к траурным акциям.
Сегодня на территории Дома молодежи по улице Кирова, 51 установлен специальный стенд «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами», куда каждый желающий может принести цветы и оставить зажженную свечу.
Вместе с пензенцами мэр Виктор Кувайцев, его заместители Сергей Волков, Магомед Агамагомедов, Юрий Ильин, Владимир Попков, Андрей Шевченко, начальники управлений и ведомств муниципалитета, представители областной власти возложили цветы к баннеру и почтили память погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Большая трагедия, которая произошла в Кемерово, болью отозвалась в сердцах всех жителей страны, в том числе и нашего города. Пенза присоединилась к трауру, и сегодня мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память тех, кто погиб. В свою очередь, сейчас в областном центре проводится масштабная работа по проверке торговых центров и учреждений дополнительного образования детей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не допустить такой трагедии в нашем городе», — сказал Виктор Кувайцев.
Акция памяти жертв кемеровской трагедии будет проходить весь день, поэтому каждый пензенец может выразить таким образом свои соболезнования.
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