Горожане приносят свечи и цветы к стенду «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами»

Пензе рядовые горожане и представители власти 27 марта почтил память погибших при страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово . Наш город, как и тысячи населенных пунктов по всей стране, присоединился к траурным акциям.

Сегодня на территории Дома молодежи по улице Кирова, 51 установлен специальный стенд «Кемерово.25.03.2018. Пенза скорбит с вами», куда каждый желающий может принести цветы и оставить зажженную свечу.

«Большая трагедия, которая произошла в Кемерово, болью отозвалась в сердцах всех жителей страны, в том числе и нашего города. Пенза присоединилась к трауру, и сегодня мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнования и почтить память тех, кто погиб. В свою очередь, сейчас в областном центре проводится масштабная работа по проверке торговых центров и учреждений дополнительного образования детей. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не допустить такой трагедии в нашем городе», — сказал Виктор Кувайцев.

Акция памяти жертв кемеровской трагедии будет проходить весь день, поэтому каждый пензенец может выразить таким образом свои соболезнования.