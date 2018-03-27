В Севастополе опять не избрали бизнес-омбудсмена

«Считать не определенной кандидатуру уполномоченного по защити уполномоченного по защите прав предпринимателей», — зачитал итоги тайного голосования депутат Игорь Валис.

На должность регионального бизнес-омбудсмена претендовало два кандидата: доцент института экономики и права Константин Андриевский и председатель регионального отделения «Опора России» Валерий Васютин. На предварительном этапе Андиревский заручился подписями 56 представителей бизнес-сообщества, Васютин получил 136 отзывов.

Заслушав претендентов, депутаты приступили к процедуре тайного голосования. В итоге, и 18 присутствующих в зале, 7 бюллютеней признано недействительными, Андриевский получил в свою поддержку 10 голосов, Васютин — один голос.

В то время, как для утверждения, кандидату необходимо было набрать большниство из общего количества депутатов — т.е.13 голосов.

Напомним, предыдущая попытка избрать бизнес-омбудсмена была провалена в январе — тогда ни один шести претендентов ни набрал большинства голосов. До этого, в мае прошлого года выборы уполномоченного по правам предпринимателей были сорваны из-за пробелов в региональном законодательстве.