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30 марта в Парке Победы состоится XV смотр кадетов из регионов страны
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30 марта в Парке Победы состоится XV смотр кадетов из регионов страны 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Мероприятие состоится в рамках XV Всероссийского Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации, который пройдет в Москве с 27 по 31 марта.
30 марта в Парке Победы на Поклонной горе состоится XV смотр воспитанников кадетских корпусов и школ из российских регионов.
В ходе сбора кадеты примут участие в торжественном построении на Соборной площади Кремля, возложении венков к могиле Неизвестного солдата, смотре строя и песни на Поклонной горе, спортивных соревнованиях на базе учебного центра Железнодорожных войск, посетят театры и музеи столицы.
Непосредственно в Парке Победы на Поклонной горе 30 марта с 11:00 до 16:30 пройдет торжественный Смотр строя и песни в сопровождении оркестра Военной комендатуры, а также посещение Музея Победы и осмотр мемориально-паркового комплекса «Поклонная гора». Ожидается, что участниками мероприятия станут около 850 кадетов со всей страны, от Камчатки до Кубани.
Отметим, что кадетский сбор давно стал знаковым событием в жизни кадетских корпусов России, а поездка в столицу является наградой кадетам за хорошую учебу, достижения в спорте, творчестве и общественных делах.
Организатором акции выступает автономная некоммерческая организация Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы».
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