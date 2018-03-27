30 марта в Парке Победы состоится XV смотр кадетов из регионов страны

Мероприятие состоится в рамках XV Всероссийского Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Федерации , который пройдет в Москве с 27 по 31 марта.

30 марта в Парке Победы на Поклонной горе состоится XV смотр воспитанников кадетских корпусов и школ из российских регионов.

В ходе сбора кадеты примут участие в торжественном построении на Соборной площади Кремля, возложении венков к могиле Неизвестного солдата, смотре строя и песни на Поклонной горе, спортивных соревнованиях на базе учебного центра Железнодорожных войск, посетят театры и музеи столицы.

Непосредственно в Парке Победы на Поклонной горе 30 марта с 11:00 до 16:30 пройдет торжественный Смотр строя и песни в сопровождении оркестра Военной комендатуры, а также посещение Музея Победы и осмотр мемориально-паркового комплекса «Поклонная гора». Ожидается, что участниками мероприятия станут около 850 кадетов со всей страны, от Камчатки до Кубани.

Отметим, что кадетский сбор давно стал знаковым событием в жизни кадетских корпусов России, а поездка в столицу является наградой кадетам за хорошую учебу, достижения в спорте, творчестве и общественных делах.

Организатором акции выступает автономная некоммерческая организация Педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы».