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Библиотечная система Владивостока пригласила на курсы компьютерной грамотности пожилых читателей
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Библиотечная система Владивостока пригласила на курсы компьютерной грамотности пожилых читателей 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
У начали обучение две группы.
Библиотечная система Владивостока вновь проводит курсы компьютерной грамотности для читателей почтенного возраста. Слушателям предстоит узнать, какой компьютер приобрести, как выбрать интернет-провайдера, как общаться с родными с помощью Всемирной паутины, как завести собственную электронную почту и отправлять письма друзьям, как с помощью Интернета оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести железнодорожный билет, оформить паспорт, получить необходимую юридическую консультацию и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Как отмечают в Централизованной библиотечной системе Владивостока, всего в библиотеках города в 2017 году прошли курс обучения основам компьютерной грамотности около 305 человек. В 2018 году групповое обучение организовано в Центральной библиотеке имени А. П. Чехова. Кроме того, с 20 марта начали обучение две группы по 10 человек в библиотеке № 3.
Подобные курсы продолжаются в семи муниципальных библиотеках. Обучение организовано по предварительной записи с соблюдением очередности. Подробная информация и запись по телефонам:
· центральная библиотека им. А. П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48) — тел. 236-13-70;
· библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21) — тел. 227-45-89; 227-84-10;
· библиотека им. И. У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) — тел. 244-02-94;
· библиотека № 10 (ул. Верхнепортовая, 76) — тел. 243-07-35;
· библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20) — тел. 220-28-52;
· библиотека № 2 (пос. Трудовое, ул. Чичерина, 10) — тел. 238-13-57.
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