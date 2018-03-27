МИД РФ: Инцидент в Косове был направлен на запугивание сербов

Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, но спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В связи с инцидентом Москва призвала заинтересованные стороны повлиять на косовскую верхушку для деэскалации напряженности в крае.

"Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении Марко Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной", — готовится также в сообщении, опуликованном на сайте российского дипведомства.