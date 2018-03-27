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МИД РФ: Инцидент в Косове был направлен на запугивание сербов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МИД РФ: Инцидент в Косове был направлен на запугивание сербов 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Капитал страны
Министерство иностранных дел России прокомментировало захват главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича.
Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, но спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В связи с инцидентом Москва призвала заинтересованные стороны повлиять на косовскую верхушку для деэскалации напряженности в крае.
"Решительно осуждаем эту акцию, направленную на запугивание косовских сербов, произвол в отношении Марко Джурича, являющегося главой сербской делегации на переговорах с Приштиной", — готовится также в сообщении, опуликованном на сайте российского дипведомства.
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