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Нью-йоркский полицейский обвинил коллег в покровительстве притонам
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Нью-йоркский полицейский обвинил коллег в покровительстве притонам 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Служащий полицейского департамента Нью-Йорка обвинил коллег в коррупции и покровительстве притонам. Об этом сообщает New York Post.
Стивен Ли (Steven Lee) рассказал изданию о содействии полицейских проституции и наркоторговле. По словам стража порядка, он заметил странное отношение к караоке-клубам, как только перевелся на новый участок в районе Квинс. Позже выяснилось, что там существует особая группировка сотрудников китайского происхождения под управлением лейтенанта Роберта Суна (Robert Sung). Он и его подчиненные «крышевали» места, в которых девушки занимались проституцией, и получали с них за это деньги.
В скором времени Сун предложил Ли присоединиться и работать под его началом. По словам полицейского, они, как правило, выступали пособниками в вымогательстве. После оказания секс-услуг проститутки требовали от клиентов больше денег, чем просили изначально. В ответ на возмущение они грозились вызвать полицию и написать заявление об изнасиловании.
Однажды Сун решил подставить сотрудника, который отказался играть по правилам группировки, сфабриковав против него обвинение в изнасиловании. Для Ли это стало последней каплей, и он начал сотрудничать с отделом, занимающимся расследованием преступлений внутри структуры. Мужчина работал под прикрытием несколько лет, и с помощью доказательств, которые он сумел добыть, удалось уволить Суна и его главного помощника. Однако из-за того, что начальник участка не хотел, чтобы о преступной сети под его началом стало известно, дальнейших арестов не производилось и расследование было свернуто.
Сейчас Ли планирует подать в суд на полицейский департамент Нью-Йорка за сокрытие коррупции и попытки испортить ему карьеру, чтобы заставить молчать. В суде он собирается требовать 35 тысяч долларов компенсации.
Как пишет издание, сейчас в районе продолжают действовать караоке-клубы, в которых процветает проституция и наркоторговля.
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