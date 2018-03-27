Делегация Катара приедет в Ингушетию для изучения инвестпотенциала региона

МАГАС , 27 марта. / ТАСС /. Делегация из Катара прибудет в Ингушетию к началу июня для знакомства с инвестиционным потенциалом региона. На данный момент готовится пакет инвестиционных проектов, который предложат членам делегации. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров, который накануне принял участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Рабочие группы с обеих сторон делают все возможное для выстраивания дальнейшего взаимодействия. Мы пригласим делегацию Катара к началу июня для изучения наших инвестиционных возможностей, а это и агропромышленный комплекс, фрукты, мясо-молочная продукция и тепличные хозяйства", — отметил Евкуров.