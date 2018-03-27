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Делегация Катара приедет в Ингушетию для изучения инвестпотенциала региона
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Делегация Катара приедет в Ингушетию для изучения инвестпотенциала региона 

ТАСС 37 минут назад
МАГАС, 27 марта. /ТАСС/. Делегация из Катара прибудет в Ингушетию к началу июня для знакомства с инвестиционным потенциалом региона. На данный момент готовится пакет инвестиционных проектов, который предложат членам делегации. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава северокавказской республики Юнус-Бек Евкуров, который накануне принял участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Рабочие группы с обеих сторон делают все возможное для выстраивания дальнейшего взаимодействия. Мы пригласим делегацию Катара к началу июня для изучения наших инвестиционных возможностей, а это и агропромышленный комплекс, фрукты, мясо-молочная продукция и тепличные хозяйства", — отметил Евкуров.
Делегация Ингушетии во главе с Евкуровым в начале февраля принимала участие в Днях республики в Катаре, которые проходили с 5 по 8 февраля в Дохе. В рамках поездки состоялись мероприятия в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики. Отмечалось, что в ходе встречи делегации северокавказской республики с руководством Торгово-промышленной палаты Катара приняли решение о создании рабочей группы по продвижению совместных инвестиционных проектов Ингушетии и Катара.
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