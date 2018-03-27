Как будет работать в дни фан-зона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Безопасность фестиваля болельщиков в столице Урала в дни матчей ЧМ-2018 обеспечит специальный транспортный периметр, сообщили «АиФ-Урал» в мэрии Екатеринбурга

Фан-зона будет дислоцироваться в ЦПКиО им. Маяковского и станет вторым по значимости объектом после «Екатеринбург Арены». Организаторы действа планируют, что она сможет принимать до 17 тысяч человек. Площадка будет оборудована гигантским экраном, на котором будут транслироваться футбольные матчи. Рядом установят крытую зрительскую трибуну, сцену, детскую площадку, зону питания и продажи пива. Также на территории фан-зоны организуют системы наружного освещения, видеонаблюдения, входные группы и досмотровые комплексы.

Всего на площадке фестиваля предусмотрят две входных группы — основную и вспомогательную. Они будут иметь стандартную конфигурацию по дизайн-проекту FIFA. У сценического комплекса также будет единое оформление. Для СМИ выделят отдельную зону — с пресс-центром и платформой для видео— и фотокорреспондентов и местом для проведения интервью.

В соответствии с концепцией безопасности на период ЧМ-2018 в прилегающей к парку зоне будет организован транспортный периметр. В случае наплыва болельщиков внутри него возможно перекрытия движения транспорта по улицам Восточная (от улицы Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от улицы Машинная до ЦПКиО). Для предприятий, организаций и жителей домов, расположенных внутри периметра безопасности, предусмотрена специальная аккредитация.

Для подвоза болельщиков к площадке фан-зоны рядом с ЦПКиО оборудуют специальную остановку общественного транспорта. Она будет принимать бесплатные автобусы-челноки, которые будут курсировать между ЦПКиО и перехватывающими парковками в районе станции метро «Ботаническая» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В дни матчей мундиаля периметр безопасности вокруг фан-зоны будет действовать с полудня (12.00) и до часу ночи (01.00). В ночные и утренние часы в районе фан-зоны транспортное сообщение будет проходить в обычном режиме.

Помогать гостям фан-зоны будут сотрудники информационного пункта и волонтеры, а для удобства посетителей устроят систему навигации и информирования.

Фан-зона проработает с 14 июня по 15 июля (25 дней). На площадке фестиваля болельщиков будет транслироваться от одного до трёх матчей в день. Открывать её будут за два часа до первой трансляции, а до начала показа матчей и в перерывах предусмотрена развлекательная программа.