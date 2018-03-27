В Великом Новгороде по иску Центробанка ликвидирован потребительский кооператив «Лидер» 

В заявлении ЦБ РФ говорилось, что с 30 июня 2017 года КПКГ «Лидер» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, и поэтому нарушает положения Федерального закона «О кредитной кооперации». Новгородский районный суд посчитал факт неисполнения кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию достаточным основанием для удовлетворения иска Центробанка. Все мероприятия, связанные с ликвидацией «Лидера», должны быть проведены в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, пишет «Великий Новгород.ру».
«ФедералПресс» писал, что Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор фактическому руководителю трех потребкооперативов Евгению Воробьеву.