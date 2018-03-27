Ещё
В Великом Новгороде по иску Центробанка ликвидирован потребительский кооператив «Лидер»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великом Новгороде по иску Центробанка ликвидирован потребительский кооператив «Лидер» 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
В заявлении ЦБ РФ говорилось, что с 30 июня 2017 года КПКГ «Лидер» не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, и поэтому нарушает положения Федерального закона «О кредитной кооперации». Новгородский районный суд посчитал факт неисполнения кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию достаточным основанием для удовлетворения иска Центробанка. Все мероприятия, связанные с ликвидацией «Лидера», должны быть проведены в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, пишет «Великий Новгород.ру».
«ФедералПресс» писал, что Октябрьский районный суд Белгорода вынес приговор фактическому руководителю трех потребкооперативов Евгению Воробьеву.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Мы экономим деньги, выжигая поляну»: как живут владелец ТРЦ «Зимняя вишня» и его семья С рассмотрения судебного спора Дерипаски против СМИ удалили прессу В Екатеринбурге отремонтируют старинный купеческий дом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов219
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово160
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Путин произвел перестановки в МИД80
Витас арестован57
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение