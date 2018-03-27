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В Петербурге для «Чижика» откроют остановки лишь в мае
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В Петербурге для «Чижика» откроют остановки лишь в мае 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В мае в Санкт-Петербурге появятся остановки для трамвая «Чижик», передает телеканал «Санкт-Петербург».
В Красногвардейском районе появятся остановки для первого частного трамвая. Рабочие должны до середины июля благоустроить и озеленить территорию, прилегающих к путям.
Скорее всего, линия будет продлена — сейчас она заканчивается у Ладожского вокзала. Но исследование показали, что нынешнее расположение конечной остановки не соответствует объему пассажиропотока.
Специалисты предлагают продлить маршрут «Чижика» до станции «Малая Охта», где строится новое кольцо. В рамках следующих этапов концессионного соглашения предполагается строительство путей на проспекте Наставников и Рябовском шоссе, Ириновском проспекте и улице Потапова.
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