В Петербурге для «Чижика» откроют остановки лишь в мае

В мае в Санкт-Петербурге появятся остановки для трамвая «Чижик», передает телеканал «Санкт-Петербург».

В Красногвардейском районе появятся остановки для первого частного трамвая. Рабочие должны до середины июля благоустроить и озеленить территорию, прилегающих к путям.

Скорее всего, линия будет продлена — сейчас она заканчивается у Ладожского вокзала. Но исследование показали, что нынешнее расположение конечной остановки не соответствует объему пассажиропотока.

Специалисты предлагают продлить маршрут «Чижика» до станции «Малая Охта», где строится новое кольцо. В рамках следующих этапов концессионного соглашения предполагается строительство путей на проспекте Наставников и Рябовском шоссе, Ириновском проспекте и улице Потапова.