Бригада скорой помощи обнаружила в квартире пациента боевые гранаты

Неожиданную находку сделала бригада скорой помощи в калужской квартире, куда она прибыла на вызов. Этой находкой стали две гранаты, которые хозяин квартиры хранил на кухне. Полицейские, которым медики сразу же сообщили об этой находке, гранаты изъяли и отправили на экспертизу. Гранаты оказались времен Великой Отечественной войны. Запалов у них, правда, не было, но для использования по назначению они оказались вполне пригодными. По словам владельца гранат, он их нашел в лесополосе и решил оставить себе как сувениры. Сувениры потянули на уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калуге, он было возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).