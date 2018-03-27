Ямал — в числе отличников по поиску вакансий и работников

Ямал вошел в число регионов с высокими показателями качества и доступности государственных услуг по содействию занятости населения.

Такие результаты по итогам мониторинга за 2017 год получил Минтруд России . Ведомство впервые оценило применение электронного взаимодействия с получателями госуслуг. Развитие информационных технологий на Ямале позволило в 2017 году жителям региона и работодателям подать в электронном виде 10890 заявлений, это 13,4 процента от общего количества заявлений. Более половины работодателей (56,1%) заявили вакансии, воспользовавшись информационными сервисами работа.янао.рф и www.gosuslugi.ru.

В автономном округе органы службы занятости населения ведут системную работу, позволяющую оказывать жителям округа и работодателем весь спектр услуг. Как сообщается на интерактивном портале региональной службы занятости населения, развитие электронного взаимодействия с субъектами рынка труда расширяет их доступность, позволяя предоставлять услуги дистанционно. Ямальской службе занятости доверяет поиск работы каждый третий безработный, а подбор работника — каждый второй работодатель.