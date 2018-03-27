Para bellum: аналитики ждут проблем с визами и военного конфликта с Западом

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Массовая высылка российских дипломатов западными странами во главе с США и закрытие консульства РФ в Сиэтле грозит дальнейшей эскалацией в отношениях Москвы и Запада. Эксперты ожидают как минимум симметричного ответа России, за которым последуют дальнейшие ограничения в адрес в РФ вплоть до усложнения выдачи виз россиянам в страны ЕС , заморозки активов, прекращения импорта зарубежных товаров, разрыва дипотношений и даже военного столкновения.

Норвегия, В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН , а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

Вторая холодная война уже идет

Политологи единодушно назвали действия западных партнеров беспрецедентными. Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал массовую высылку российских дипломатов «очень резкой эскалацией» и «мощнейшим ударом по отношениям России и Запада в целом».

По словам Лукьянова, тот факт, что Франция Германия решили выслать дипломатов вслед за США, показывает, что «холодная война» не просто началась, а она в самом разгаре. В отношениях между Россией и Западом наступил самый острый момент за последние 30 с лишним лет, полагает эксперт. Даже украинский кризис 2014 года и события в Крыму не привели к последствиям, подобным сегодняшним, указал Лукьянов.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе согласился с коллегой в том, что новая «холодная война уже идет». «Но и в период первой холодной войны такого не было, как я помню», — оговорился Орджоникидзе.

Потепление будет?

По мнению экспертов в обозримом будущем ожидать потепления в отношениях Москвы и Запада не стоит. Например, заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина не видит оснований для налаживания отношений. «Для этого стороны должны сделать какие-то шаги навстречу друг другу. Пока этого не видно ни с одной стороны, ни с другой. В данном случае Россия вполне закономерно просит предъявить какие-то доказательства (причастности к „делу Скрипаля“). Поскольку мы их пока не получили, говорить о том, что мы пойдем навстречу, достаточно сложно», — указала она.

Политолог убеждена, что будущее отношений России и Запада будет теперь зависеть от того, какие результаты будут представлены после экспертизы в ОЗХО . «Если результаты экспертизы докажут российское происхождение этого яда, то, конечно, можно ожидать ухудшения отношений стран ЕС с Россией, однозначно», — подчеркнула Бабынина.

Ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко также скептически оценивает перспективы нормализации отношений России и США, Москвы и ЕС.

"Вряд ли… Мы должны свыкаться с мыслью о том, что мы снова вернулись в мир враждебных друг другу государств. В ближайшие полгода ситуация будет развиваться с дальнейшим ухудшением отношений и с нарастанием опасности столкновения на Ближнем Востоке, например, Сирии . Есть реальная опасность такого локального военного конфликта", — отметил Фененко.

Чего еще ждать?

Эксперты не сомневаются, что Москва ответит на высылку своих дипломатов и, как и Вашингтон, закроет одно из консульств на своей территории. По мнению Фененко, наиболее болезненным для США будет закрытие консульства в Санкт-Петербурге . «Они давно наладили контакт с петербургской интеллигенцией, считают, что петербургская интеллигенция им очень лояльна и прекращение этого контакта будет сильным ударом для американцев», — убежден политолог.

Однако эта мера вызовет лишь новый виток напряженности и не остановит эскалации в отношениях РФ и Запада, считают политологи. «Контакты с ЕС и так сейчас сведены к минимуму, по крайней мере, на политическом уровне. Больших, серьезных отношений между Россией и ЕС мы в принципе не наблюдаем. Будет сокращен еще больше объем двусторонних отношений, возможно, появятся новые персональные санкционные списки. А для российского населения, конечно, будет сложнее выезжать за рубеж, получать визы», — отметила Бабынина.

"Люди, у которых есть недвижимость за границей — это одна категория. Люди, которые ездят туда в турпоездки — это другая категория. Люди, которые не бывают и никак не связаны с европейскими странами — это третья категория людей. Соответственно влияние на них будет разным", — считает она.

В то же время Бабынина считает маловероятным, что во всем ЕС произойдет массовая заморозка активов российских граждан.

Согласно экспертным оценкам, не следует ожидать возвращения российских дипломатов в посольства зарубежных стран в прежнем количестве, по крайней мере, в ближайшей перспективе. «Не для того они с такой помпой высылают дипломатов, чтобы их вернуть. Если они их вернут, это будет выглядеть, как их поражение», — заявил Фененко.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН призвал готовиться к дальнейшему сворачиванию контактов и место для маневра тут еще есть. В частности, по его мнению, «можно отозвать посла для консультаций в столицу». «Я бы не исключал такой вероятности, это называется понижение уровня отношений», — отметил он, добавив, что затрудняется прогнозировать, сколько продлится период плохих отношений.

"Можем и отозвать послов — не исключено. Не исключено, что можем разорвать в перспективе дипломатические отношения с одной из западных стран", — предположил Фененко.

В свою очередь Лукьянов предположил, что России можно ожидать замораживания активов, введения финансовых ограничений. Он напомнил, как в Белом доме уже заявили, что Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. Скорее всего, речь идет о дальнейшей высылке дипломатических сотрудников, предположил Лукьянов.

Добро пожаловать в мир Ремарка

Весьма чувствительным будет нынешнее охлаждение в отношениях Москвы и западных государств для российских обывателей. Политологи справедливо отмечают, что взаимное сокращение дипломатического персонала может чисто технически замедлить процедуру выдачи виз.

"Думаю, что будет идти определенное ужесточение визового режима. Мы постепенно будем возвращаться к ситуации прошлого века, когда поездка за границу в западные страны была событием жизни человека, а отнюдь не привычной реальностью", — отметил Фененко.

Кроме того, по его мнению, россиянам уже следует внутренне готовиться к возможному ограничению количества импортных товаров в магазинах. «Представьте себе, что одной из санкций будет, например, принятие решения об ограничении поставок в Россию компьютерных товаров, хай-тека от планшетов до айфонов. Конечно, нам придется искать какие-то заменители, придется налаживать выпуск каких-то отечественных аналогов», — указал политолог.

Эксперт подчеркнул, что одной из контрмер России в ответ на агрессию Запада может стать введение ограничений на импорт европейских автомобилей. «Тоже надо к этому готовиться», — отметил он. «Мы просто возвращаемся назад в тот мир, каким он был до 1945 года — не в холодную войну, а в межвоенный мир. Идет постепенное возвращение в мир Ремарка», — заключил политолог.

Впрочем, он в качестве рекомендации озвучил меру, при помощи которой Россия могла бы остановить процесс введения Западом очередных ограничений в отношении Москвы. «У нас есть один шаг, который может стать очень болезненным ударом по всем санкциям, если Россия поставит вопрос так: за каждую санкцию мы уничтожаем выгодный Западу правовой режим в области контроля над вооружениями. Каждая санкция — минус один международный договор. Из ДОВСЕ мы вышли, кто нам помешает, например, выйти из договора об открытом небе в ответ на санкции или из ДВЗЯИ», — сказал он.