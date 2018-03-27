Строгов: «Ночные волки» не дали «выбить почву из-под ног» на Балканах

Евгений Строгов. БЕЛГРАД, 27 мар — РИА Новости . Культурно-исторический пробег «Русские Балканы» прошел без инцидентов, несмотря на информационное напряжение вокруг него, следующая поездка российских байкеров в регион назначена на июнь, сообщил РИА Новости организатор акции, председатель Федерации мототуризма России

Пробег «Русские Балканы» с участием "Ночных волков" по территории Сербии и Республики Сербской БиГ проходит с 19 по 28 марта. Участники проехали свыше 2 тысяч километров через десятки населенных пунктов и посетили православные церкви и монастыри, а также объекты воинской славы, связанные с историей сербского и российского народов. Во вторник участники культурно-исторического пробега прибыли в Белград.

"Мы больше десяти лет уже совершаем паломничества, именуемые «Русскими Балканами», и полускандальную известность получили в последнее время благодаря информационным вбросам и прочей суете, которая, на самом деле, отвлекает человека в Сербии и России от главного — от нашей веры", — заявил агентству председатель Федерации мототуризма России.

По его словам, акция направлена на единение славянских народов. «Они знают нашу историю очень хорошо, и знают, что главное — выбить почву из-под ног, а почва — это вера, православие. Выбив его, можно делить славян как угодно, и крутить ими, и вертеть», — отметил Строгов.

По его словам, следующая поездка мотоциклистов на Балканы состоится в рамках ежегодного маршрута, приуроченного к годовщине битвы на Косово с турками 28 июня 1389 года — дню памяти Видовдан.

Чехии, "Он стартует из Москвы 20 июня, этот маршрут, именуемый «Славянский мир». Мы будем на мотоциклах, потому что лето. В нем примут участие не только православные представители нашего мотоклуба, но и другие мотоциклисты, мы заинтересованы в том, чтобы все славяне принимали участие — из Словакии Польши ", — сказал собеседник агентства.

По мнению председателя Федерации мототуризма России, людям из разных стран интересно участие в таких акциях, потому что «то, что называется общественной дипломатией, нормальными человеческими отношениями, работает и оно отлично от виртуального мира».