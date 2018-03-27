Юная изобретательница из Баку включена в рейтинг Forbes

Пятнадцатилетняя бакинская школьница Рейхан Джамалова включена в рейтинг Forbes «Самые перспективные бизнесмены и изобретатели в сфере промышленности, производства и энергии до 30 лет».

Юная изобретательница стала первым представителем Азербайджана , вошедшим в данный рейтинг, передает Trend. Всего в него включены 29 человек.

Ранее Рейхан представила Азербайджан на Глобальном саммите предпринимательства в Индии со своим изобретением Rainenergy, которое позволяет вырабатывать электрическую энергию из дождевой воды.

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Устройство состоит из коллектора дождевой воды, резервуара для воды, электрического генератора и аккумуляторной батареи. Коллектор наполняет дождевой водой резервуар, после чего вода на большой скорости течет по генератору, вырабатывая энергию, которая скапливается в аккумуляторе.

Изобретение привлекло внимание главы делегации США на саммите Иванки Трамп — дочери и советника главы Белого дома Дональда Трампа . В своей речи на открытии саммита она отметила достижение Рейхан Джамаловой.

Ранее сообщалось, что московская школьница Алена Никифорова изобрела нефтяной насос, который может собирать масляные пятна с поверхности воды после аварии танкеров и утечек на морских буровых платформах.

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