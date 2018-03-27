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Добровольцев Вологодчины приглашают показать себя на всероссийском уровне
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Добровольцев Вологодчины приглашают показать себя на всероссийском уровне 

Вологда.рф 51 минуту назад
Регистрация на конкурс «Доброволец России» стартовала в стране. Заявки принимаются в информационной системе добровольцыроссии.рф. Лучших волонтеров выберут по 12 номинациям в течение 2018 года.
Состязание пройдет в несколько этапов. Первый — региональный — продлится до 1 октября. Как отмечают организаторы, в этом году конкурс пройдет в модернизированном формате и позволит поддержать еще больше успешных и перспективных активистов и их инициативы. Заявки принимаются в 12 номинациях: «Волонтерский центр», «Организатор добровольчества», «Общее дело», «Говорит волонтер», «Работая, помогаю», «Смелые сердцем», «Оберегая сердцем», «Уверенные в будущем», «Вокруг меня», «Помощь детям», «Вдохновленные (искусством)», «Рожденные помогать». Волонтеры от 8 до 14 и от 14 до 17 лет будут оцениваться отдельно.
Заочный этап запланирован на 10 октября — 10 ноября. В нем будут участвовать авторы лучших региональных практик. В каждой номинации будет лишь 10 претендентов на победу. В течение месяца состоится онлайн-голосование, параллельно оценку работе добровольцев дадут эксперты. Финал состоится 5 декабря. В него выйдут по три участника от каждой номинации. Сильнейших выберут эксперты.
Напомним, 2018 год объявлен Годом добровольцев и волонтеров. С такой инициативой выступил Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017». Одним из победителей прошлого года стал сокольчанин Александр Громов. Руководитель поискового отряда «ЮК-Спас» признан лучшим в номинации «Организатор добровольчества». В качестве приза он получил грамоты и сертификат на 100 тысяч рублей.
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