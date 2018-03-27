На улице Трофимова выполнили работы по ремонту канализационного люка

Коммунальщики отремонтировали водопроводный люк на пересечении улицы Трофимова и 1-го Южнопортового проезда. Ранее с просьбой решить проблему на портал «Наш город» обратился местный житель, приложив соответствующий фотоматериал.

Александра Пономаренко. Просадка люка была устранена, после чего на портале появился официальный ответ за подписью генерального директора АО «Мосводоканал»

«Работы по ремонту люка колодца выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, что для того, чтобы сообщить о проблемах, связанных с просадкой люка, на портале «Наш город» нужно выбрать соответствующий раздел. (вт)