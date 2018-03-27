В России изменят порядок оплаты труда работников объектов культурного наследия 

Министерство культуры России предложило изменить некоторые акты Правительства по вопросам деятельности особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1992 №1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» установлено, что присвоение конкретному объекту статуса особо ценного объекта культурного наследия народов означает отнесение его к высшей категории охраны и учёта, предполагающей особые формы государственной поддержки и включение его в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. При этом Министерству финансов поручено предусматривать финансирование таких объектов в федеральном бюджете отдельной строкой.
В связи с переходом федерального бюджета на «программный бюджет» реализация данного положения Указа начиная с 2014 года осуществляется по направлению расходов федерального бюджета — «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» без выделения расходов на особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации.
С 01.07.2012 бюджетные ассигнования государственным (муниципальным) учреждениям предоставляются не на их содержание в соответствии с бюджетной сметой, а на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. Данные ассигнования предоставляются в форме субсидий, объём которых рассчитывается в рамках данного задания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе нормативных затрат на оплату труда, то есть необходимых (достаточных) для оказания конкретной услуги.
Ни один из действующих правовых актов в части определения и расчёта нормативных затрат не предусматривает увеличения в размере 50 процентов расходов на оплату труда работников учреждений в пределах нормативных затрат на оказание госуслуг федеральными государственными учреждениями, а следовательно, размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания в случае присвоения им статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.
Таким образом, в настоящее время не урегулирован вопрос взаимоувязанности увеличения фонда оплаты труда работников учреждений, отнесённых к особо ценным объектам культурного наследия народов В связи с чем пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.1992 №919 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» предлагается признать утратившим силу, а пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 №719 «Вопросы деятельности особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации», изложить в новой редакции.