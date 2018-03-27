В России изменят порядок оплаты труда работников объектов культурного наследия

Министерство культуры России предложило изменить некоторые акты Правительства по вопросам деятельности особо ценных объектов культурного наследия народов РФ . Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1992 №1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» установлено, что присвоение конкретному объекту статуса особо ценного объекта культурного наследия народов означает отнесение его к высшей категории охраны и учёта, предполагающей особые формы государственной поддержки и включение его в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. При этом Министерству финансов поручено предусматривать финансирование таких объектов в федеральном бюджете отдельной строкой.

В связи с переходом федерального бюджета на «программный бюджет» реализация данного положения Указа начиная с 2014 года осуществляется по направлению расходов федерального бюджета — «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений» без выделения расходов на особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации.

С 01.07.2012 бюджетные ассигнования государственным (муниципальным) учреждениям предоставляются не на их содержание в соответствии с бюджетной сметой, а на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания. Данные ассигнования предоставляются в форме субсидий, объём которых рассчитывается в рамках данного задания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе нормативных затрат на оплату труда, то есть необходимых (достаточных) для оказания конкретной услуги.

Ни один из действующих правовых актов в части определения и расчёта нормативных затрат не предусматривает увеличения в размере 50 процентов расходов на оплату труда работников учреждений в пределах нормативных затрат на оказание госуслуг федеральными государственными учреждениями, а следовательно, размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания в случае присвоения им статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.