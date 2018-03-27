Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 69 человек

Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.

Согласно опубликованным данным на 27 марта, количество пострадавших в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возросло до 69. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка, заявляет РИА Новости

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщает, что в настоящее время, следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 69 человек. В морг доставлены тела 59 погибших, из них опознано — 21. Родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем, поэтому для их идентификации проводятся генетические экспертизы, отмечает представитель СК РФ.

Спасателями обнаружены останки 64 погибших. Все они переданы Следственному комитету, сообщает агентство ТАСС

Администрация города Кемерово обнародовала список погибших и пропавших без вести людей.

Список погибших, личность которых установлена (по состоянию на 27.03.2018) Агаркова Надежда Васильевна (57 лет) внучка Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008) внук Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009) Баранова Марина Ивановна (60 лет) Баранов Артем Дмитриевич (12 лет) Баранова Арина Дмитриевна (8 лет) Устинова Наталья Николаевна (35 лет) Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года) Мухин Антон Григорьевич (28 лет) Мухин Ратибор Антонович (5 лет) Дарсалия Татьяна Викторовна Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева) Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986) Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012) Москаленко Олеся Александровна (30 лет) Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года) Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет) Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет) Сыпко Елизавета Александровна (12 лет) Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.) Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.) Тесленко Игорь Юрьевич (51 год) Тесленко Арина Игоревна (8 лет) Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006) Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)

Напоминаем, что в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул страшный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых, по предварительным данным, 41 ребенок.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ : «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время задержаны пять человек. Среди них арендатор помещения, которое могло стать эпицентром возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура

Следователи просят арестовать фигурантов дела о пожаре в Кемерово

Москвичи почтят память погибших при пожаре в Кемерове 27 марта на Манежной площади