Количество пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 69 человек 

Среди госпитализированных значатся 24 ребенка.
Согласно опубликованным данным на 27 марта, количество пострадавших в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» возросло до 69. Среди госпитализированных значатся 24 ребенка, заявляет РИА Новости.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщает, что в настоящее время, следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 69 человек. В морг доставлены тела 59 погибших, из них опознано — 21. Родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем, поэтому для их идентификации проводятся генетические экспертизы, отмечает представитель СК РФ.
Спасателями обнаружены останки 64 погибших. Все они переданы Следственному комитету, сообщает агентство ТАСС.
Администрация города Кемерово обнародовала список погибших и пропавших без вести людей.
Мороз Полина Сергеевна (1982 года рождения) Мороз Мария Витальевна (13 лет) Ерохина Майя Александровна (11 лет) Лиллевяли Валерия (5 лет) Трусова Вероника Михайловна (8 лет) Трусова Василина Михайловна (5 лет) Алина (16 лет) Никулин Вячеслав (10 лет) Мельникова Евгения Геннадьевна Сухозад Нина Ивановна (1949 года рождения) Ковалевская Светлана (5 лет) Ковалевский Егор (9 лет) Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет) Алимова Яна (42 года) Каган Александ Григорьевич (11 лет) Каган Григорий Александрович (42 года) Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006) Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.1974) Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет) Сабадаш Алена Игоревна (1995 года рождения) Востриков Роман Игоревич (2 года) Востриков Артем Игоревич (5 лет) Вострикова Анна Игоревна (7 лет) Вострикова Елена Сергеевна Галанин Михаил Дмитриевич (2008 года рождения) Галанин Дмитрий Саркисович (1975 года рождения) Сараева Дарья Петровна (6 класс) Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет) Сидоров Денис Петрович (39 лет) Сидоров Егор (15 лет) Сидорова Арина (22.09.2008) Смирнова Анастасия Александровна (11 лет) Курчевская Татьяна Александровна (11 лет) Почанкина Виктория (11 лет) Понушкова Вероника (11 лет) Черникова Вилена (11 лет) Курчевич Таня (4 года) Вдовина Елена Валерьевна (1973 года рождения)
Список погибших, личность которых установлена (по состоянию на 27.03.2018) Агаркова Надежда Васильевна (57 лет) внучка Агаркова Мария Сергеевна (17.03.2008) внук Агарков Константин Сергеевич (21.09.2009) Баранова Марина Ивановна (60 лет) Баранов Артем Дмитриевич (12 лет) Баранова Арина Дмитриевна (8 лет) Устинова Наталья Николаевна (35 лет) Устинова Ульяна Станиславовна (4,5 года) Мухин Антон Григорьевич (28 лет) Мухин Ратибор Антонович (5 лет) Дарсалия Татьяна Викторовна Селезень Наталья Александровна (1980 г. р.) (Раева) Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986) Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012) Москаленко Олеся Александровна (30 лет) Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года) Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет) Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет) Сыпко Елизавета Александровна (12 лет) Федина Ольга Владимировна (1972 г. р.) Иванчик Артемий Анатольевич (2008 г. р.) Тесленко Игорь Юрьевич (51 год) Тесленко Арина Игоревна (8 лет) Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006) Бахаева Ирина Владимировна (23.01.74)
Список госпитализированных (по состоянию на 27.03.2018) Высоцкий И. А. (2009 года рождения) Москаленко Сергей Евгеньевич (10.05.2006) Лаханин Евгений Александрович (14.12.1960) Лобиков Николай Викторович, (04.05.1974) Трусов Михаил Александрович (22.04.1985) Заварзин Иван Евгеньевич (01.07.1999) Симахина Анастасия Витальевна (15.09.1994) Лопатина Ольга Викторовна (08.06.1972) Мишунина Диана Александровна (28.12.2001) Калачев Александр Александрович (18.05.1996) Корольков Максим Павлович (37 лет) — сотрудник МЧС Воробьева Жанна Владимировна 1972 года рождения Сергеев Андрей Владимирович 1982 года рождения Имгер Татьяна Геннадьевна 36 лет Басовский Захар Антонович 09.12.2003 Хорошавцев Дмитрий Олегович 25.05.1996 года рождения Канапшина Лидия Вадимовна 20.10. 1998 года рождения Возняк Арсений Вячеславович 03.05.2010 года рождения Возняк Мария Владимировна 06.02.1984 года рождения Пугова Александра Александровна 11.11.2005 Олейникова Вероника Ивановна, 15.11.2007 Борисов Данил Евгеньевич, 28.07.2005 года рождения Мелешкина Нина Анатольевна, 03.03.1981 Селезнев Артемий Викторович. 06.06.2015 Селезнева Кристина Владимировна, 08.02.2007 Колобухов Константин Николаевич, 24.04. 1963 года рождения Бакулинский Алексей Станиславович, 08.11. 2005 года рождения Имгер Елизавета 8 лет Шевелева Софья Владимировна, 07.03.1981 Сергеев В. Ю. 1984 года рождения Кривоносова Яна Александрона, 05.01 1982 года рождения Кривоносов Илья Викторович, 31.07.2011 Наумов Сергей Дмитриевич, 10.03.1981 Васенко Любовь Васильевна, 11.09.1963 года рождения Заречнев Дмитрий Владимирович, 12.10 1985 года рождения Олимова Гульнора Абдулоевна, 01.08.1960 года рождения Булакин Станислав Владимирович, 26.04 1992 года рождения Басовская Евгения Валерьевна, 06.06 1983 года рождения Трофимов Геннадий Евгеньевич, 03.10.1985 года рождения Гришаев Павел Владимирович, 26.08. 1988 года рождения Тишкова Галина Сергеевна, 23.10.1982 года рождения Боровков Игорь Владимирович, 07.08.2002 года рождения Скрипчук Екатерина Юрьевна, 29.10. 1983 года рождения Сартакова О. Н. 1984 года рождения Баранов С. А. 1990 года рождения Павлов С. Б. 1986 года рождения Александров Данил 12 лет Черскова Полина Евгеньевна, 2001 года рождения Найверт Софья Александровна, 2009 года рождения Култыгина Ю. А. 1986 года рождения Малеева Татьяна Сергеевна 27.05.1997 года рождения Дитцель О. В. 40 1977 года рождения Дитцель В. С. 2005 года рождения Буряк Д. Э. 1996 года рождения Чебокчинова Владислава Ильинична 25.11.2008 года рождения Клавецкая Диана Руслановна 23.01.2006 года рождения Степанова-Чернова Ева Сергеевна 03.08.2010 года рождения Баранова Ж. В. 2006 года рождения Кречетов Станислав Сергеевич 19.05.1992 года рождения Горб Кристина Федоровна 03.09.1996 года рождения Никитина К. К. 1999 года рождения Пащенко К. Ю. 1999 года рождения Наумова Т. А. 1993 года рождения Писклакова Л. С. 1996 года рождения Идиатулина Д. П. 2000 года рождения Боровков Евгений Николаевич, 25 лет. Павельева Елена Руслановна, 15.11.2001 Кузнецов Сергей Анатольевич, 17.06.1990
Напоминаем, что в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул страшный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых, по предварительным данным, 41 ребенок.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В настоящее время задержаны пять человек. Среди них арендатор помещения, которое могло стать эпицентром возгорания, руководитель управляющей компании и сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре.
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