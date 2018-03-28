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В Калуге почтили память жертв кемеровской трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Калуге почтили память жертв кемеровской трагедии 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Вечером 27 марта на Театральной площади в Калуге состоялся траурный митинг, память погибших почтили минутой молчания. Соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Анатолий Артамонов, председатель областного Законодательного Собрания Виктор Бабурин и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. «25 марта в городе Кемерово произошла трагедия. Страшно, что это все происходит в мирное время и, повторю слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, „из-за чьей-то преступной халатности и разгильдяйства“. Сегодня вместе со всей страной мы скорбим о погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе, это наша общая боль и беда для всех нас», — сказал Александр Иванов. Глава городского самоуправления также призвал извлечь уроки из случившегося и не допустить повторения подобной трагедии: «Жизнь человека — это важнейшая ценность, и обеспечение безопасности наших жителей неукоснительно должно быть поставлено во главу угла. В нашем городе и регионе по поручению губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова сейчас проводится проверка всех без исключения мест массового пребывания людей, включая крупные торгово-развлекательные центры, учреждения культуры и спорта. Призываю всех, кто по долгу службы должен отвечать за жизнь и безопасность людей, принять все необходимые меры для предотвращения подобных катастроф. Для вас недопустим формальный подход к выполнению своих обязанностей, халатность и безалаберность здесь оплачиваются человеческими жизнями!» К изготовленной сотрудниками Калужского областного драматического театра инсталляции, олицетворяющей скорбь и сострадание, жители Калуги возложили детские игрушки и цветы. Фото пресс-службы городской думы Калуги 28 марта, в день траура, все калужане и гости города смогут почтить память погибших, возложив цветы в сквере у Никитского храма.
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