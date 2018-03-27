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Саратовводоканал пригрозил коммунальным коллапсом
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Саратовводоканал пригрозил коммунальным коллапсом 

Новости Саратова 52 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Мэр Саратова назвал предстоящее повышение цен на воду для саратовцев мерой непопулярной, но вынужденной и даже необходимой.
За три года ситуацию с гнилыми трубами городского водопровода, со слов главы администрации Саратова Михаила Исаева, обещают кардинально изменить. В том числе и за счет средств концессионера.
Напомним, решение поднять расценки на жизненно важный ресурс было принято 23 марта во время заседания комиссии Саратовской гордумы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам.
Сообщается, что уже с 1 июля 2018 года тарифы ООО «Концессия водоснабжения — Саратов», то есть на холодную воду для жителей Саратова, поднимуься с 3,7% до 10,82%, на водоотведение — с 3,7% до 7%, а на горячее водоснабжение — с 3,3% до 4,6%.
При этом концессионер уточняет, что износ водопровода в Саратове составляет более 80%. Если не начать восстановление коммуникаций, городу грозит коммунальный коллапс. При этом частник обещает решать вопрос с обновлением сетей не только за счет кошелька горожан, но и за счет собственных инвестиций. В первые 3 года компания планирует вложить в «апгрейд» водопровода порядка 6,3 млрд рублей собственных средства.
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