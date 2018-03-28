В библиотеке района Некрасовка прошла экскурсия для жителей

Цикл экскурсий, посвященных знакомству детей района с библиотекой № 117, продолжается. В рамках прошедшей экскурсии ребята ознакомились с порядком расстановки книг, с правилами поведения в библиотеке, правилами записи в библиотеку, электронной библиотекой ЛитРес. Также дети с интересом рассмотрели выставки, компьютерный и читальный залы, получили информацию о студиях и кружках в библиотеке.

Завершающим аккордом библиоэкскурсии стала выдача читательского билета начинающим читателям, дайджестов, которые станут навигатором в мир книг. (вт)