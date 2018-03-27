Налоговикам разрешат проводить контрольные закупки, чтобы следить за организаторами азартных игр и лотерей

Российские налоговики могут получить право для установления нарушителей законодательства о проведении азартных игр и лотерей проводить у них контрольные закупки, то есть заключать соглашения с организаторами, делать ставки и получать выигрыши.

Это предусматривают подготовленные Минфином проекты поправок в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации », сообщает

со ссылкой на источник, знакомый с этими документами.

Законы предлагается дополнить положением, предоставляющим уполномоченному органу исполнительной власти, то есть Федеральной налоговой службе (ФНС), право проводить мероприятия по контролю, в ходе которых «осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки».

По мнению ФНС, для идентификации лиц, в пользу которых осуществляются переводы денег, которыми оплачивается участие в азартных играх и лотереях с использованием интернета, единственным инструментом, позволяющим ФНС самостоятельно выявить этих лиц, является контрольная закупка.

Контрольные закупки предполагается также использовать для установления фактов наличия на доменных именах или указателях страниц сайтов, а также на сетевых адресах информации, нарушающей законодательный запрет проведения в РФ лотерей и азартных игр с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.

Это необходимо для принятия налоговой службой решений, являющихся основанием для включения таких доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов в автоматизированный Единый реестр как содержащих информацию, распространение которой в нашей стране запрещено.

ФНС в свою очередь обещает следить, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.