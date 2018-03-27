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Налоговикам разрешат проводить контрольные закупки, чтобы следить за организаторами азартных игр и лотерей
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Налоговикам разрешат проводить контрольные закупки, чтобы следить за организаторами азартных игр и лотерей 

Newsru.com 57 минут назад
Фото: Newsru.com
Российские налоговики могут получить право для установления нарушителей законодательства о проведении азартных игр и лотерей проводить у них контрольные закупки, то есть заключать соглашения с организаторами, делать ставки и получать выигрыши.
Это предусматривают подготовленные Минфином проекты поправок в законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», сообщает
"Интерфакс"
со ссылкой на источник, знакомый с этими документами.
Законы предлагается дополнить положением, предоставляющим уполномоченному органу исполнительной власти, то есть Федеральной налоговой службе (ФНС), право проводить мероприятия по контролю, в ходе которых «осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки».
По мнению ФНС, для идентификации лиц, в пользу которых осуществляются переводы денег, которыми оплачивается участие в азартных играх и лотереях с использованием интернета, единственным инструментом, позволяющим ФНС самостоятельно выявить этих лиц, является контрольная закупка.
Контрольные закупки предполагается также использовать для установления фактов наличия на доменных именах или указателях страниц сайтов, а также на сетевых адресах информации, нарушающей законодательный запрет проведения в РФ лотерей и азартных игр с использованием сети «Интернет» и иных средств связи.
Это необходимо для принятия налоговой службой решений, являющихся основанием для включения таких доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов в автоматизированный Единый реестр как содержащих информацию, распространение которой в нашей стране запрещено.
ФНС в свою очередь обещает следить, чтобы организаторы азартных игр вели соответствующий внутренний контроль.
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