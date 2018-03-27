Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил заупокойную литию по погибшим в Кемерове

Пребывая в командировке на Святой земле в городе Лидде, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил заупокойную литию по погибшим в Кемерове в храме Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

«Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе. Человек смертен, но Церковь призывает нас в час скорби не отчаиваться, а с верой и надеждой обратить свой взор на Господа, который «не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы»», — обратился к кемеровчанам патриарх Кирилл.

Особую признательность патриарх выразил спасателям, медицинским и социальным работникам.

Напомним, национальный траур объявлен в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерове.

Фото: nne.ru