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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил заупокойную литию по погибшим в Кемерове
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил заупокойную литию по погибшим в Кемерове 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Пребывая в командировке на Святой земле в городе Лидде, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отслужил заупокойную литию по погибшим в Кемерове в храме Георгия Победоносца. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Кроме того, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храмах Нижегородской области 27 марта совершили панихиды по погибшим.
«Искренне соболезнуя вам, дорогие братья и сестры, возношу молитвы к Богу, дабы Он приклонил свою милость к вам и даровал силы мужественно пережить постигшее горе. Человек смертен, но Церковь призывает нас в час скорби не отчаиваться, а с верой и надеждой обратить свой взор на Господа, который «не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы»», — обратился к кемеровчанам патриарх Кирилл.
Особую признательность патриарх выразил спасателям, медицинским и социальным работникам.
Напомним, национальный траур объявлен в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерове.
Фото: nne.ru
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