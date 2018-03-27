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Эксперт рассказал о перспективах торгового сотрудничества России и Мадагаскара
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Эксперт рассказал о перспективах торгового сотрудничества России и Мадагаскара 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективах торгового сотрудничества России и Мадагаскара. По словам эксперта, настало время дать двусторонним отношениям второй шанс.
Как заявил Корендясов, если говорить об экспорте и импорте, то основную часть дохода острову обеспечивает сельское хозяйство — кофе, какао, сахарный тростник, пряности.
Эксперт также отметил мадагаскарскую ваниль — по объёмам её производства страна занимает одно из лидирующих мест в мире. Неплохие возможности и у развития рыбного промысла.
Кроме того, Мадагаскар отправляет на экспорт полезные ископаемые — никель и уголь, а недавно там нашли запасы нефти. Во всех этих областях Россия имеет большой опыт, которым могла бы поделиться.
Обсуждается взаимодействие в военно-технической сфере, атомной энергетике, космосе, межбанковских связях, добавил Корендясов.
Ранее заведующий сектором культурной антропологии Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение России оказать безвозмездную военно-техническую помощь Центрально-Африканской Республике.
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