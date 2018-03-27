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Рекорд суточной выгрузки на ДВЖД составил порядка 6,7 тыс. вагонов
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Рекорд суточной выгрузки на ДВЖД составил порядка 6,7 тыс. вагонов 

ТАСС 57 минут назад
ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») 26 марта был достигнут максимальный объем выгрузки за всю историю магистрали — 6703 вагона, что более чем на 1100 вагонов превышает среднесуточные показатели за минувшие 2 года, следует из сообщения магистрали.
Всего по Хабаровскому территориальному управлению выгружено 297 вагонов, Владивостокскому — 4447, Комсомольскому — 1671, Сахалинскому — 106, Тындинскому — 182. При этом портами и нефтебазами Дальнего Востока выгружено 4919 вагонов с экспортными грузами — это лучший показатель за последние 10 лет, превышающий среднесуточную выгрузку в прошедшем году на 414 вагонов.
Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов федерации — Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областям и Республике Саха (Якутия) . В зоне ее обслуживания находятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный округ. Все вместе это свыше 40% территории России.
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