Рекорд суточной выгрузки на ДВЖД составил порядка 6,7 тыс. вагонов

ХАБАРОВСК , 27 марта. / ТАСС /. На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД» ) 26 марта был достигнут максимальный объем выгрузки за всю историю магистрали — 6703 вагона, что более чем на 1100 вагонов превышает среднесуточные показатели за минувшие 2 года, следует из сообщения магистрали.

Всего по Хабаровскому территориальному управлению выгружено 297 вагонов, Владивостокскому — 4447, Комсомольскому — 1671, Сахалинскому — 106, Тындинскому — 182. При этом портами и нефтебазами Дальнего Востока выгружено 4919 вагонов с экспортными грузами — это лучший показатель за последние 10 лет, превышающий среднесуточную выгрузку в прошедшем году на 414 вагонов.