Страховых посредников для оказания электронных услуг предложили определить законодательно

Круг страховых посредников, обладающих правом на электронный обмен информацией между страхователем и страховщиком, следует определить законодательно.

Соответствующие поправки, разработанные специалистами Минфина , размещены во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как следует из сопроводительных материалов к инициативе, поправки предлагается внести в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в статью 15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Документ должен определить перечень услуг, которые вправе осуществлять страховые посредники с использованием Интернета, условия, которые должны соблюдаться страховыми посредниками в их работе, а также механизмы контроля за соблюдением установленных правил.