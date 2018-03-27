Страховых посредников для оказания электронных услуг предложили определить законодательно 

Круг страховых посредников, обладающих правом на электронный обмен информацией между страхователем и страховщиком, следует определить законодательно.
Соответствующие поправки, разработанные специалистами Минфина, размещены во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.
Как следует из сопроводительных материалов к инициативе, поправки предлагается внести в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и в статью 15 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Документ должен определить перечень услуг, которые вправе осуществлять страховые посредники с использованием Интернета, условия, которые должны соблюдаться страховыми посредниками в их работе, а также механизмы контроля за соблюдением установленных правил.
Отмечается, что законопроект подготовлен во исполнение Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства в июле 2013 года.