Ещё
Экс-генпрокурор: Аудиозапись судов повысит качество процесса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-генпрокурор: Аудиозапись судов повысит качество процесса 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Поправки в законодательство, обязывающие вести запись судебных заседаний на диктофон, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Согласно законопроекту, запись должна вестись в судах первой и апелляционной инстанции. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Экс-генпрокурор России Валентин Степанков объяснил НСН, для чего потребовалось такое нововведение.
«Это позволит апеллировать к этим записям и в апелляционных, и кассационных инстанциях. И если по линии арбитражных судов, то, соответственно, и в арбитражных инстанциях. Раньше — нечего скрывать — адвокаты или иные участники процесса иногда записывали его на диктофон. Реже с разрешения судей, чаще просто негласно записывали. Но они не имели права на них ссылаться. А это иногда требуется, потому что большая проблема в том, какого качества изготовлен судебный протокол. Там секретарь судебного заседания — девочка или молодой человек — пишет сам. Конечно, потом его немного дорабатывают, правят, делают замечания, но это субъективное изложение доказательств, исследованных в судебном процессе. А диктофонная запись — это подлинник сказанного в ходе заседания, что позволить более качественно проверять ту или иную фразу в надзорных инстанциях, апелляционных и кассационных. Так что это позволит более качественно проводить судебный процесс», — пояснил он.
Кроме того, поправками предлагается использовать для формирования состава судов автоматизированную систему. Таким образом, судебная коллегия будет создаваться методом случайной выборки.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Путин отменил вручение премий за произведения для детей из-за трагедии в Кемерове Мэр Волоколамска может занять пост первого замглавы районной администрации Политолог: Мадрид проигнорирует протесты каталонцев против экстрадиции Пучдемона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще три страны вышлют российских дипломатов227
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово164
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову262
Путин произвел перестановки в МИД80
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным25
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение