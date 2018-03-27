Экс-генпрокурор: Аудиозапись судов повысит качество процесса

Поправки в законодательство, обязывающие вести запись судебных заседаний на диктофон, внес в Госдуму президент России Владимир Путин . Согласно законопроекту, запись должна вестись в судах первой и апелляционной инстанции. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Экс-генпрокурор России Валентин Степанков объяснил НСН, для чего потребовалось такое нововведение.

«Это позволит апеллировать к этим записям и в апелляционных, и кассационных инстанциях. И если по линии арбитражных судов, то, соответственно, и в арбитражных инстанциях. Раньше — нечего скрывать — адвокаты или иные участники процесса иногда записывали его на диктофон. Реже с разрешения судей, чаще просто негласно записывали. Но они не имели права на них ссылаться. А это иногда требуется, потому что большая проблема в том, какого качества изготовлен судебный протокол. Там секретарь судебного заседания — девочка или молодой человек — пишет сам. Конечно, потом его немного дорабатывают, правят, делают замечания, но это субъективное изложение доказательств, исследованных в судебном процессе. А диктофонная запись — это подлинник сказанного в ходе заседания, что позволить более качественно проверять ту или иную фразу в надзорных инстанциях, апелляционных и кассационных. Так что это позволит более качественно проводить судебный процесс», — пояснил он.

Кроме того, поправками предлагается использовать для формирования состава судов автоматизированную систему. Таким образом, судебная коллегия будет создаваться методом случайной выборки.