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В Печатниках прошел праздник поэзии
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В Печатниках прошел праздник поэзии 

Управа района Печатники города Москвы 58 минут назад
Фото: Новые печатники
В школе №1256, расположенной в районе Печатники, прошел праздник поэзии. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.
«Проведение конкурса чтецов стало в нашем саду доброй традицией. На этот раз конкурс в ДО, корпусе №2, был посвящён 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова. Были разработаны критерии оценки выступающих: представление себя и своего произведения, чёткость дикции, выразительность и эмоциональность — главные составляющие победы на конкурсе. Мероприятие проходило в тёплой и дружественной атмосфере», — говорится в сообщении.
В конце конкурса — традиционная фотография участников с дипломами и наградами. (то)
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