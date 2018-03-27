В Печатниках прошел праздник поэзии

В школе №1256, расположенной в районе Печатники, прошел праздник поэзии. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.

«Проведение конкурса чтецов стало в нашем саду доброй традицией. На этот раз конкурс в ДО, корпусе №2, был посвящён 105-летию со дня рождения С. В. Михалкова. Были разработаны критерии оценки выступающих: представление себя и своего произведения, чёткость дикции, выразительность и эмоциональность — главные составляющие победы на конкурсе. Мероприятие проходило в тёплой и дружественной атмосфере», — говорится в сообщении.

В конце конкурса — традиционная фотография участников с дипломами и наградами. (то)