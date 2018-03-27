Изменение схем автодвижения, проверка плотины и обход дворов: как в Кургане готовятся к весеннему половодью

На совещании в администрации города обсудили подготовку к весеннему половодью. В подготовленном мэрией постановлении определены необходимые мероприятия и назначены ответственные за их выполнение.

Заместитель руководителя Отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Курганской области Антонина Плаксина рассказала, как проходит наблюдение за уровнем вод на реках Зауралья и сбросами из водохранилищ, расположенных на территориях Республики Казахстан , Челябинской и Свердловской областей.

— По прогнозам на 1 марта, объем наполнения водохранилищ составляет от 150 до 250 миллионов кубометров, что в пределах средних многолетних значений. На 23 марта суммарный объем Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ составляет 950 миллионов кубометров — это 68% всего наполнения. По Троицкому водохранилищу, которое находится на реках Увелька и Уй, полная заполняемость составляет 45 миллионов кубометров. На сегодняшний день заполнено 44,5 миллиона кубометров, то есть 98%. В целом прогноз для Курганской области в этом году благоприятный, — приводит слова Плаксиной пресс-служба городской администрации.

Как сообщил главный инженер «Водного союза» Владимир Шаляпин, специалисты предприятия приводят в готовность плавающую технику. К 6 апреля должны быть осмотрены и проверены плотина, затворы, подъемные механизмы в действии, проведена их ревизия.

По словам главы города Сергея Руденко, уровень паводка будет зависеть от того, какая будет приточность рек. Глава Кургана поручил Департаменту развития городского хозяйства держать на особом контроле отпаривание ливневой канализации, очистку водосточных каналов, дренажных канав, отогрев и очистку водоперепропускных труб для пропуска талых вод, а также провести ревизию водооткачивающих насосов. Сейчас с магистральных улиц города вывозится снег, чтобы уменьшить нагрузку на асфальтовое покрытие, убираются снежные валы со всех улиц областного центра.

Также во время подготовки к весеннему паводку изменятся схемы движения автотранспорта, в том числе пассажирского, в местах вероятного подтопления участков дорог. Будут проведены обходы дворов, которые могут попасть в зону подтопления, а также спланированы мероприятия по временному отселению людей из таких зон.