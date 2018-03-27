«Молодая гвардия» предлагает внести поправки в закон о запрете на продажу энергетиков 

Законодательная норма о запрете на продажу алкогольных энергетических напитков нуждается в поправках, которые бы устранили существующие в законе лазейки, сообщил журналистам во вторник председатель координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Денис Давыдов.
Запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков в России вступил в силу 1 января 2018 года, исключение сделано только для товаров, предназначенных на экспорт за пределы страны.
«Мы попробуем с коллегами из Совета Федерации и Государственной Думы вынести это все на обсуждение, сделать еще шире, потому что на сегодняшний день есть запрет на продажу напитков, содержащих алкоголь, но также есть безалкогольные энергетические напитки, в которых содержание тонизирующих веществ в несколько раз превышает суточную норму», — сказал Давыдов. Он также назвал одной из главных проблем в этой сфере тот факт, что частные магазины регулярно продают безалкогольные энергетические напитки детям.