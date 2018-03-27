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ОНФ предложил заменить пластиковые пакеты биоразлагаемой упаковкой
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ОНФ предложил заменить пластиковые пакеты биоразлагаемой упаковкой 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / velkr0 / bags
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил Минприроды РФ начать поэтапный переход от пластиковых пакетов к биоразлагаемой упаковке, сообщает пресс-служба движения.
"Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» предлагают начать в России поэтапную замену пластиковой упаковки на биоразлагаемые материалы. Свои предложения эксперты Общероссийского народного фронта направили в Минприроды РФ", — заявили в пресс-службе.
"Вторичная переработка пластиковых пакетов на территории России практически не осуществляется по причинам низкой рентабельности, сложности технологических процессов и недостаточного объема заготовки сырья (сложностью сбора пакетов и их обработки)", — цитирует пресс-служба слова эксперта проекта ОНФ Дениса Кондратьева.
По мнению координатора «Генеральной уборки» Дмитрия Миронова, для отказа от пластиковых пакетов необходимо перейти к потребительской упаковке из биоразлагаемых материалов. Она, как сказал Миронов, максимально пригодна для повторной переработки и произведена из возобновляемых ресурсов.
В пресс-службе добавили, что эксперты проекта считают необходимым частично запретить пластиковые пакеты и ввести налог на их производство, а также принять меры по стимулированию использования бумажных пакетов торговыми сетями, создать в этих сетях альтернативу пластиковым пакетам.
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