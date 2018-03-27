Инспекторы ДПС обнаружили во внедорожнике астраханца части незаконно добытых осетров и чёрную икру

Около полудня в ходе дежурства на автодороге «Лесное — Забурунное — Вышка» сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Лиманскому району заметили, как в нескольких сотнях метров от них остановился автомобиль «Toyota Land Cruiser». Водитель оставил машину на обочине и пошёл пешком. Инспекторы порекомендовали ему не бросать транспортное средство без присмотра вне населённого пункта, однако мужчина заявил, что внутри нет ничего дорогостоящего.

Полицейским такое поведение показалось подозрительным. Патрульные проследовали к иномарке и в ходе визуального осмотра через стёкла заметили в салоне пять чёрных полиэтиленовых пакетов. Инспекторы догнали автовладельца и попросили его показать их содержимое.

Как выяснилось, астраханец 1981 года рождения перевозил более 18 килограммов чёрной икры и около трёх килограммов осетра без каких-либо сопроводительных документов. Заметив наряд ДПС, он решил оставить внедорожник и продолжить путь пешком.

Ихтиологическое исследование показало, что рыба была выловлена с помощью запрещённых орудий. Полицейские сдали изъятое на ответственное хранение в одно из обрабатывающих предприятий.

Органами дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации). За совершение данного противоправного деяния предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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